Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w 2028 roku i coraz głośniej mówi się o potencjalnych kandydatach na urząd prezydencki. 36-letnia Alexandria Ocasio-Cortez, która weszła do polityki siedem lat temu, stała się jedną z najważniejszych działaczek demokratów i rozważany jest jej start w wyścigu.

W sondażu The Argument/Verasight zapytano respondentów, na kogo woleliby głosować, gdyby kandydatami w wyborach w 2028 r. byli Vance i Ocasio-Cortez. 51 proc. poparło kandydatkę Partii Demokratycznej z Nowego Jorku, a 49 proc. kandydata Partii Republikańskiej z Ohio.

Zarówno Ocasio-Cortez, jak i Vance cieszą się w ostatnim czasie dużym poparciem w swoich partiach. Niedawny sondaż, o którym pisze portal The Hill, również wykazał, że jest ona na czele stawki wśród młodszych demokratów w hipotetycznych prawyborach prezydenckich w 2028 roku. Według badań Yale Youth Poll uzyskała dwucyfrową przewagę nad byłą wiceprezydent Kamalą Harris, gubernatorem Kalifornii Gavinem Newsomem i innymi potencjalnymi kandydatami.

Alexandria Ocasio-Cortez. Kim jest?

Obecnie Alexandria Ocasio-Cortez ma 36 lat, od urodzenia związana jest z Nowym Jorkiem. Jej przodkowie pochodzą z Portoryko. W liceum angażowała się w projekty naukowe, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, później studiowała na Uniwersytecie Bostońskim. Podczas studiów była stażystką senatora Teda Kennedy’ego, pracowała też w sztabie Berniego Sandersa.

Zasiadła w Kongresie w roku 2018, w wieku 29 lat, stając się tym samym najmłodszą kobietą, która się tam dostała. Choć nie miała samodzielnego doświadczenia politycznego, cieszyła się dużą rozpoznawalnością w mediach społecznościowych. Prywatnie? Lubi szydełkować, co chętnie pokazuje na Instagramie.

Ocasio-Cortez niedawno przyciągnęła ogromne tłumy w całych Stanach Zjednoczonych podczas tournée pod hasłem Fighting Oligarchy z senatorem Berniem Sandersem. Mimo spekulacji na temat jej ambicji prezydenckich, Ocasio-Cortez nie potwierdziła swoich planów na rok 2028.

Sondaż Argument/Verasight przeprowadzono w dniach 5-11 grudnia. Objęto nim 1521 zarejestrowanych wyborców.

