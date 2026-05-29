Rozbroić AI. Papieża Leona XIV nowa wizja polityki chadeckiej

Ta encyklika nie jest zaskoczeniem. Leon XIV już na samym początku pontyfikatu wskazał, że jego pierwszy poważny dokument poświęcony będzie sztucznej inteligencji i rewolucji technologicznej, społecznej i mentalnej, która jest związana z tą technologią.
Jeśli coś w tym dokumencie zaskakuje, to raczej ostrość formułowanych opinii - otwarte mówienie o tym, że myśl społeczna i moralna Kościoła wymaga nie tylko aktualizacji, ale i zmiany. Zaskakuje też otwarte wezwanie do ograniczenia potęgi prywatnych monopoli korporacji ery cyfryzacji - przypomnienie, że model rozwoju ekonomicznego przez nie proponowany prowadzi do nowego niewolnictwa i nowych form kolonializmu - i wezwanie do ścisłej kontroli koncernów przez państwa narodowe.
