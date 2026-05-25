Kościół lefebrystyczny coraz bliżej?

Od kilkudziesięciu lat w cieniu wielkich sporów w Kościele katolickim budowana jest nowa wspólnota. Jej członkowie i twórcy - niezmiennie i nie bez pewnych podstaw prawnych - przekonują, że nie są odrębnym Kościołem, a jedynie "resztką" zachowującą prawdziwą wiarę Kościoła katolików.

Przez lata zbudowali jednak własne zgromadzenie zakonne (o - jak to ujmuje prawo kanoniczne - "nie uregulowanym statusie", co oznacza de facto, że jest nieuznawane przez Watykan), wyświęcili własnych biskupów (żeby móc wyświęcać własnych księży) i prowadzą niezmienną politykę podważania reform Soboru Watykańskiego II, budowania własnych wpływów (także na zewnątrz w głównym nurcie Kościoła) i struktur.

Budowanie fundamentu pod schizmę

Ilu ich jest na świecie? Oficjalne dane dotyczące wiernych świeckich nie są znane, bo oficjalnie świeccy korzystający z posługi Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X są katolikami. Ale można powiedzieć, ilu jest w nich duchownych.

W 2025 roku było to dwóch biskupów, 733 księży, 264 kleryków, 145 braci zakonnych, 250 sióstr zakonnych i 88 oblatek. Ich posługa obejmowała zapewne od 250 do 500 tysięcy katolików w 50 krajach świata. I wiele wskazuje na to, że po latach budowania wpływów i udawanego dialogu z Rzymem właśnie nadszedł czas na stworzenie własnego Kościoła Prawdziwie rzymskokatolickiego. Nikt otwarcie tego nie przyznaje, ale dynamika wydarzeń i następujące po sobie decyzje, to właśnie sugerują.

