Spędził 20 lat w celi śmierci. Został uniewinniony

"A jeśli chodzi o solidne poparcie dla faktycznej niewinności, ta sprawa zawiera wszystko - (...) dowody fałszywych zeznań, przyznanie się do krzywoprzysięstwa i nowe dowody naukowe" - stwierdził sędzia Richardson, zaznaczając też błędy ze strony prokuratury.

Brutalne morderstwo z 1977 roku

Kerry Max Cook został oskarżony o zamordowanie, zgwałcenie i okaleczenie ciała 21-letniej Edwards. Do zbrodni doszło w 1977 roku w Tyler w stanie Teksas.

Kobieta została znaleziona w swojej sypialni przez współlokatorkę. Cook mieszkał w tym samym kompleksie mieszkalnym. Podejrzenia padły na niego, gdy na przesuwanych drzwiach tarasowych znaleziono pasujące do niego odciski palców. Późniejsza ich analiza oraz zeznania biegłych zaprzeczyły jednak, by były one świeże.