Świat

Nie żyje Ted Turner - założyciel CNN

pap_19800101_0D4
Ted Turner, założyciel CNN zmarł w wieku 87 lat
Źródło: CNN
W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, założyciel CNN. Amerykańska stacja potwierdziła informację o jego śmierci. Przedsiębiorca był nie tylko "jedną z najpotężniejszych postaci w amerykańskich mediach", ale stał się także "jednym z czołowych działaczy na rzecz ochrony środowiska" - wspomina Reuters.

Założona przez Turnera w 1980 roku stacja CNN była pierwszą całodobową stacją kablową nadającą wyłącznie informacje. 

Urodzony 19 listopada 1938 roku w Ohio "przedsiębiorca zbudował imperium medialne, w którego skład wchodziła pierwsza superstacja kablowa oraz popularne kanały z filmami i kreskówkami, a także profesjonalne drużyny sportowe, takie jak Atlanta Braves" - czytamy na portalu CNN. 

"Ted był niezwykle zaangażowanym i oddanym liderem, nieustraszonym i zawsze skłonnym kierować się przeczuciami i ufać własnej ocenie"- przekazał w oświadczeniu dyrektor generalny i prezes CNN, Mark Thompson.

"Był i zawsze będzie duchem przewodnim CNN. Ted to gigant, na którego ramionach stoimy i wszyscy poświęcimy dziś chwilę, aby uczcić jego pamięć i docenić jego wpływ na nasze życie i świat" - dodał. 

Ted Turner
Źródło: AMIN TALAIE/EPA/PAP

Medialny gigant i filantrop

Założyciel CNN był znany pod wieloma przydomkami: "Usta Południa"; "Kapitan Skandaliczny" i "Straszny Ted" - wspomina Reuters. Przedsiębiorca był nie tylko "jedną z najpotężniejszych postaci w amerykańskich mediach", ale stał się także "jednym z czołowych działaczy na rzecz ochrony środowiska" - dodaje agencja. Jego Fundacja Turnera przekazała miliony dolarów organizacjom ekologicznym, a on sam promował i inwestował w czystą energię.

W wieku 24 lat, po śmierci ojca, przejął rodzinną firmę reklamową Savannah w stanie Georgia. W 1997 roku zapisał się w historii filantropii, ogłaszając, że przekaże miliard dolarów na finansowanie działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2017 roku, po ostatniej transzy darowizny, Turner nazwał ją "najlepszą inwestycją, jaką kiedykolwiek poczynił".

Ted Turner
Źródło: PHOTOSHOT/PAP

Turner był trzykrotnie żonaty i rozwiedziony, miał pięcioro dzieci. Jego trzecie małżeństwo, z Jane Fondą, które trwało 10 lat, zakończyło się w 2001 roku.

Jak zauważa stacja CNN, tuż przed 80. urodzinami w 2018 roku Turner wyznał, że zmaga się z postępującą chorobą mózgu - otępieniem z ciałami Lewy'ego (DLB). Nie podano przyczyny zgonu przedsiębiorcy.

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PHOTOSHOT/PAP

