Kluczowe fakty: 30-latek zmarł niespełna pięć lat po otrzymaniu diagnozy. Chorował na raka jelita grubego.

Eksperci wskazują na coraz więcej przypadków nowotworów u ludzi poniżej 50. roku życia.

- Cześć, to ja, Tanner. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że nie żyję - mówi mężczyzna w nagraniu opublikowanym na Instagramie i TikToku w środę. - Kochani, miałem wspaniałe życie. Zdecydowałem się nagrać ten filmik, aby ogłosić swoją śmierć, bo widziałem, że ktoś zrobił coś podobnego mniej więcej rok temu i uważam, że to dobra okazja, aby wyrzucić z siebie wszystkie myśli, a także zastanowić się nad tym, czego może potrzebować wasz współmałżonek lub partner - kontynuuje.

W pięciominutowym nagraniu Martin wskazuje między innymi, że może ono ułatwić jego żonie, Shay Martin, przejście żałoby. Prosi też o finansowe wsparcie dla niej i córki. - Wierzę, że po tym wszystkim jest coś jeszcze. Nie mogę się doczekać, aby spotkać tych wszystkich ludzi i mam nadzieję, że teraz spędzamy razem czas i nabijamy się z was, nerdów - mówi influencer, którego konto na Instagramie obserwuje ponad 486 tys. osób. Na TikToku do piątkowego południa ostatnie przesłanie 30-latka zostało odtworzone ponad 11 milionów razy.

To Shay Martin opublikowała ostatnie przesłanie męża - podaje dziennik "The New York Times". Tanner Martin zmarł w środę w swoim domu w mieście American Fork w otoczeniu rodziny. Miał 30 lat - poinformowała żona zmarłego. Pożegnalne wideo nagrał w marcu.

Teść zmarłego przyznał w programie "Good Morning America", iż nie był zaskoczony, że jego zięć zdecydował się sam powiadomić o swoim odejściu. - Tanner jest po prostu najzabawniejszym facetem - stwierdził Steve Wright. - Nawet kiedy był już bardzo chory, po prostu chciał być sobą - zaznaczył.

Spełnione marzenie

Jak przypominają amerykańskie media, pod koniec 2020 roku u Tannera Martina zdiagnozowano raka jelita grubego w stadium IV. W lutym 2023 roku Amerykanin dowiedział się, że rak jest nieuleczalny. W kwietniu tego samego roku, razem z żoną, zaczął publikować na TikToku wpisy na temat leczenia, żałoby i przygotowań do śmierci.

Shay Martin przyznała, że aktywność w sieci pozwoliła małżeństwu poznać inne osoby mierzące się z rakiem. - W moim wieku nikt z moich przyjaciół nie przechodził przez coś podobnego - powiedziała kobieta cytowana przez "NYT" w czwartek.

Para mówiła również między innymi o swoich staraniach o dziecko przy pomocy metody in vitro. Pod koniec ubiegłego miesiąca ogłosili, że 15 maja urodziła się ich córka, AmyLou. "Spełniło się moje marzenie: zobaczyłam, jak zostałeś ojcem" - napisała Shay Martin w mediach społecznościowych.

Nowotwór coraz częstszy u młodych osób

Rak jelita grubego stał się główną przyczyną śmierci z powodu nowotworów mężczyzn poniżej 50. roku życia w Stanach Zjednoczonych - odnotował portal ABC News, powołując się na ubiegłoroczny raport American Cancer Society. Eksperci wskazują, że również w Polsce obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwór jelita grubego u coraz młodszych osób, w wieku 45-49 lat oraz w grupie "odrobinę młodszej, czyli 40-44 lata" - mówiła na początku czerwca w programie "Polska i Świat" prof. Joanna Didkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów pojawia się i zgłasza się do nas w młodszym wieku, niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu - powiedziała w tym samym programie specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.