Tak Netanjahu leciał do USA. "Nietypowa trasa"

W Nowym Jorku Benjamin Netanjahu ma wziąć udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jak podała CNN, samolot, "który normalnie przeleciałby nad kilkoma krajami europejskimi, zamiast tego przeleciał nad Morzem Śródziemnym i Cieśniną Gibraltarską". Powołując się na dane serwisu FlightRadar24 dziennikarze poinformowali, że maszyna "ominęła przestrzeń powietrzną Francji i Hiszpanii, co wydłużyło czas lotu".

Anonimowy francuski dyplomata powiedział CNN, że strona izraelska wnioskowała o zgodę na przelot nad ich terytorium. Zgoda ta została udzielona, ale "ostatecznie, postanowili polecieć inną drogą". Kancelaria Netanjahu nie skomentowała na razie wyboru takiej trasy.

W czwartek także władze Słowenii zakazały wjazdu na terytorium kraju premierowi Izraela – poinformowała w czwartek na konferencji prasowej Neva Graszicz, sekretarz stanu w słoweńskim MSZ.

Nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu

W listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Benjamina Netanjahu oraz ówczesnego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.

Gdyby Netanjahu znalazł się w przestrzeni powietrznej któregoś z członków MTK, władze mogłyby nakazać jego przymusowe lądowanie, a następnie aresztowanie - podała CNN.

