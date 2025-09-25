Tak Netanjahu leciał do USA. "Nietypowa trasa"

W Nowym Jorku Benjamin Netanjahu ma wziąć udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Jak podała CNN, samolot, "który normalnie przeleciałby nad kilkoma krajami europejskimi, zamiast tego przeleciał nad Morzem Śródziemnym i Cieśniną Gibraltarską". Powołując się na dane serwisu FlightRadar24 dziennikarze poinformowali, że maszyna "ominęła przestrzeń powietrzną Francji i Hiszpanii, co wydłużyło czas lotu".
Anonimowy francuski dyplomata powiedział CNN, że strona izraelska wnioskowała o zgodę na przelot nad ich terytorium. Zgoda ta została udzielona, ale "ostatecznie, postanowili polecieć inną drogą". Kancelaria Netanjahu nie skomentowała na razie wyboru takiej trasy.
W czwartek także władze Słowenii zakazały wjazdu na terytorium kraju premierowi Izraela – poinformowała w czwartek na konferencji prasowej Neva Graszicz, sekretarz stanu w słoweńskim MSZ.
Nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu
W listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Benjamina Netanjahu oraz ówczesnego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.
Gdyby Netanjahu znalazł się w przestrzeni powietrznej któregoś z członków MTK, władze mogłyby nakazać jego przymusowe lądowanie, a następnie aresztowanie - podała CNN.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: CNN, PAP
Źródło zdjęcia głównego: DEBBIE HILL/PAP/EPA