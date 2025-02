Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku eksplozji w centrum handlowym w mieście Taichung na Tajwanie. Kilkadziesiąt zostało rannych - informują miejscowe służby. Wśród poszkodowanych są turyści. Trwa ustalanie przyczyny wybuchu, wiadomo, że w centrum handlowym trwały prace remontowe.

Do eksplozji doszło w czwartek na 12. piętrze centrum handlowego w Taichung około godziny 11:30 (godz. 4:30 w Polsce). Jak podały lokalne media, na miejscu stwierdzono zgon jednej osoby, po kilku godzinach bilans ofiar śmiertelnych wzrósł jednak do co najmniej czterech. Jak podała straż pożarna, 26 kolejnych osób zostało rannych, wśród nich są turyści, nie podano jednak ich narodowości. Jeden z rannych trafił na oddział intensywnej terapii - poinformowało tajwańskie ministerstwo zdrowia.