Tajemnicza śmierć turysty. Odnalezienie jego ciała zajęło aż 29 dni 

Hiszpańska Gwardia Cywilna poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu o odnalezieniu ciała młodego mężczyzny w pobliżu miejscowości Masca. Jak wyjaśniono, wedle "wstępnych ustaleń" wymieniona osoba uległa wypadkowi - spadła w "trudno dostępnym" terenie. Dzień później hiszpańskie służby potwierdziły, że zwłoki młodego mężczyzny odnalezione na Teneryfie to 19-letni Jay Slater. Poszukiwania Brytyjczyka trwały prawie miesiąc.

Dziennikarze BBC spędzili ostatni miesiąc na Teneryfie, relacjonując poszukiwania Jaya. "To, co zobaczyliśmy dostarcza zarówno odpowiedzi, jak i pytań" - czytamy.

Dlaczego Jay znalazł się w górach?

Pochodzący z Oswaldtwistle w hrabstwie Lancashire w Anglii Jay Slater zaginął 17 czerwca po tym, jak poleciał z przyjaciółmi na Teneryfę, aby wziąć udział w festiwalu muzycznym. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zrobione 16 czerwca wieczorem, czyli na dzień przed zaginięciem, pokazujące, jak 19-latek, ubrany w szarą koszulkę z zielonymi naszywkami na ramionach, dobrze się bawi. Po imprezie miał udać się do północno-zachodniej części wyspy, aby spędzić czas z ludźmi, których poznał podczas wieczornego wyjścia.

Jak pisze BBC, Jay wsiadł do samochodu z dwoma mężczyznami w Playa de Las Americas, stanowiącym centrum nocnego życia wyspy. Mężczyźni, mający posiadać obywatelstwo brytyjskie, zawieźli nastolatka około 36 km na północ do wsi Masca - maleńkiej osady otoczonej górami i wąwozami, gdzie mieli wynajęty apartament Airbnb. Hiszpańska Gwardia Cywilna zajmująca się sprawą szybko wykluczyła ich z dochodzenia i pozwolono im opuścić wyspę.

Śledztwo skupiło się na zdjęciu, które Jay opublikował w aplikacji Snapchat, na którym widnieje z papierosem w dłoni, przy drzwiach do apartamentu, wykonanym o godzinie 8:30 czasu miejscowego. Śledczy analizowali także dwa połączenia, wykonane przez 19-latka tuż przed zaginięciem.

Jedno z nich otrzymała jego przyjaciółka Lucy Law, około godziny 9:30. Jay powiedział jej, że się zgubił, ma 1 procent baterii w telefonie i potrzebuje wody. Z kolei podczas rozmowy wideo ze znajomym Bradem Hargreavesem Jay szedł po nierównym, kamienistym terenie. Mówił, że wraca na piechotę, bo spóźnił się na autobus i czeka go 11 godzin drogi.

Ofelia Medina Hernandez, która widziała go po raz ostatni o godzinie 9 twierdzi, że Jay pytał ją o następny autobus, który odjeżdża o godzinie 10, ale - jak zaznacza kobieta - chłopak mógł nie zrozumieć odpowiedzi. Brytyjczyk kontynuował podróż pieszo.

Nie jest jasne, dlaczego Jay przebywał w górach i dlaczego zdecydował się wędrować pieszo po tak niebezpiecznym terenie. Do tej pory śledczy nie zdołali znaleźć odpowiedzi na to pytanie. "Jeśli koroner w Wielkiej Brytanii podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, możliwe, że więcej szczegółów w tej sprawie ujrzy światło dzienne" - pisze BBC.

Czy przegapiono ciało?

Dzięki sygnałowi z telefonu Jaya hiszpańska policja ustaliła, że powinna rozpocząć poszukiwania w parku krajobrazowym Teno. To obszar pełen gęstej roślinności, stromych wąwozów i klifów.

Pogoda jest tam bardzo zmienna - od upałów rzędu 30 stopni Celsjusza, do nagłych spadków temperatury i słabej widoczności, gdy znad morza nadchodzi mgła.

W zeszłym tygodniu w wąwozie niedaleko masztu telekomunikacyjnego znaleziono ludzkie szczątki. Na podstawie odcisków palców policja oraz Sąd Najwyższy Wysp Kanaryjskich potwierdziły, że zwłoki należały do poszukiwanego Brytyjczyka. Jego obrażenia wskazywały na upadek z wysokości na skaliste podłoże.

Tajne poszukiwania

Policja oficjalnie zakończyła poszukiwania po dwóch tygodniach. Jak pisze BBC, "mało kto do tej pory wiedział, poza wąskim kręgiem na Teneryfie, że były one w rzeczywistości kontynuowane". Wygląda na to, że Gwardia Cywilna miała nadzieję, że ogłoszenie zakończenia poszukiwań zmniejszy medialne zainteresowanie sprawą - pisze brytyjska stacja.