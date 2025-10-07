Logo strona główna
Świat

Minął termin składnia kandydatur. To z nimi powalczy Hołownia

Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Szymon Hołownia coraz dalej od polskiej polityki. Materiał "Faktów" TVN
Źródło: "Fakty" TVN
Stały przedstawiciel Turcji przy ONZ i obecna mer Paryża są wśród osób, które razem z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią będą ubiegać się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. W poniedziałek minął termin składania aplikacji w naborze.

O stanowisko to - jak wynika z doniesień medialnych czy wypowiedzi samych kandydatów - ubiegają się między innymi marszałek polskiego Sejmu Szymon Hołownia, stały przedstawiciel Turcji przy ONZ Ahmet Yildiz, mer Paryża Anne Hidalgo, belgijska polityk Nicole de Moor, wysłanniczka ONZ do Birmy Suzanne Burgener czy związany z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec Niels Annen.

61-letni Yildiz w trakcie swojej kariery pracował z uchodźcami czy osobami przesiedlonymi m.in. w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Libii czy Syrii. W latach 2008-2009 pełnił funkcję szefa departamentu ds. Iraku w ministerstwie spraw zagranicznych Turcji, a w latach 2009-2011 był konsulem generalnym w Mosulu. W latach 2011-2014 był ambasadorem w Bośni i Hercegowinie. W tureckim rządzie pełnił też stanowisko doradcy ds. uchodźców syryjskich. Od 2024 roku jest ambasadorem swojego kraju przy ONZ.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

Hidalgo - pierwsza kobieta na stanowisku mera Paryża - przed sprawowaniem stanowisk radnej francuskiej stolicy i jej burmistrza pracowała w ministerstwie pracy Francji oraz w biurze Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 66-letnia Hidalgo od 2024 roku - jak zauważa "Le Monde" - zabiegała o stanowisko, spotykając się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku.

41-letnia Belgijka de Moor – członkini partii Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie - w latach 2022-25 pełniła funkcję sekretarza stanu ds. azylu i migracji w rządzie Alexandra De Croo. Sprawując tę funkcję, przyczyniła się do powstania Europejskiego Paktu w sprawie Migracji i Azylu podczas belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2024 r.

G2ZggeDXsAA6Esx
Szymon Hołownia po spotkaniu "zapoznawczym" z szefem ONZ. "Nie była to rozmowa o pracę"
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Powody decyzji Kaczyńskiego. To ona "znalazła się bliżej ucha prezesa"
Polska
Szymon Hołownia
Bez "wielkiego zdziwienia" w Polsce 2050
Polska

Szwajcarska dyplomatka Suzanne Burgener była w latach 2018-2021 wysłanniczką ONZ ds. Birmy. 62-latka pracowała wcześniej jako ambasador w Tajlandii i Niemczech. W trakcie ponad 30-letniej kariery dyplomatycznej Burgener pełniła również m.in. funkcję zastępcy dyrektora Dyrekcji Prawa Międzynarodowego w randze ambasadora oraz kierownika wydziału prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w szwajcarskim Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych w latach 2004-2009.

Annen to z kolei były poseł do Bundestagu oraz ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i rozwoju, uważany za bliskiego współpracownika byłego kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Od maja 2025 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Od grudnia 2021 roku do maja 2025 roku był parlamentarnym sekretarzem stanu w tym samym resorcie. Wcześniej, od marca 2018 roku do grudnia 2021 roku, pełnił funkcję ministra stanu w MSZ w rządzie kanclerz Angeli Merkel.

Hołownia stara się o posadę komisarza ONZ

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Źródło: x.com/@KancelariaSejmu

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Pod koniec września o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców poinformował marszałek polskiego Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 opublikował na Facebooku list, w którym przekazał, że złożył aplikację "w publicznym naborze, ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)".

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@KancelariaSejmu

Szymon HołowniaOrganizacja Narodów Zjednoczonych
