Świat Wyniki wyborów w Szwecji. Policzono już wszystkie głosy

"I cóż, że ze Szwecji?". Ulf Kristersson nie potrafił powtórzyć słów Donalda Tuska Źródło wideo: x.com/donaldtusk Źródło zdj. gł.: Denis Balibouse / Reuters / Forum

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek szwedzki Urząd Wyborczy podał wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się w tym kraju w niedzielę po podliczeniu 100 proc. głosów. Zwycięzcą głosowania została opozycyjna Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, która wraz z blokiem ugrupowań lewicowych zdobyła łącznie 176 mandatów.

Z kolei rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona oraz skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli razem 173 mandaty.

Do ostatniej chwili ważyły się losy ostatniego mandatu, który podczas liczenia ostatnich 300 tys. głosów oddanych na późnym etapie głosowania przedterminowego oraz za granicą przechodził z jednego bloku do drugiego.

Kto zostanie premierem?

Wynik wyborów oznacza, że misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson, premierka w latach 2021-22. Andersson w 2022 roku zdecydowała o złożeniu przez Szwecję wniosku o członkostwo w NATO. Socjaldemokraci zapowiedzieli już, że będą kontynuowali politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu oraz wsparcia Ukrainy.

Magdalena Andersson Źródło zdjęcia: JONAS EKSTROMER/EPA/PAP

Wyniki podane przez Urząd Wyborczy to wstępne pełne rezultaty, równolegle trwa powtórne liczenie. Oficjalne, ostateczne wyniki spodziewane są w weekend. Wówczas mają być znane nazwiska polityków, którzy zdobyli mandaty. Nowy parlament zbierze się 28 września.