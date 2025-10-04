Logo strona główna
Świat

"Należy odnieść się do rzeczywistości". Szwecja chce zwiększyć uprawnienia Straży Przybrzeżnej

Szwedzka straż przybrzeżna
Zastępca szefa Sztabu Generalnego: Finlandia i Szwecja w NATO to ogromna zmiana
Źródło: TVN24
Szwedzkie władze zapowiadają zwiększenie uprawnień Straży Przybrzeżnej. Będą mogły przetwarzać dane morskie i osobowe oraz prowadzić ich analizę. Ma to związek z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.

Minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin, któremu podlegają służby na morzu, podkreślił w wydanym oświadczeniu, że "należy odnieść się do rzeczywistości, w której Szwecja się znajduje".

Przedstawicielka współrządzącej Szwecją partii Liberałowie Gulan Avci zwróciła uwagę, że jej kraj "posiada długą linię brzegową i jest w dużym stopniu uzależniony od żeglugi". - Ważne jest, aby teraz Straż Przybrzeżna otrzymała niezbędne narzędzia do tworzenia pełniejszego obrazu sytuacji na morzu - podkreśliła Avci.

Szwedzka straż przybrzeżna
Szwedzka straż przybrzeżna
Źródło: X/Kustbevakningen

Szwecja zwiększy uprawnienia Straży Przybrzeżnej

Aby możliwe było rozszerzenie kompetencji Straży Przybrzeżnej, konieczne będzie przegłosowanie w parlamencie poprawek do ustawy regulującej działalność tych służb. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2026 roku.

Szwecja zaostrza kontrole na Bałtyku
Szwecja zaostrza kontrole na Bałtyku

BIZNES

Od czerwca obowiązują nowe przepisy pozwalające Straży Przybrzeżnej zwiększenie kontroli zagranicznych statków. Szwedzka administracja morska może żądać informacji o ubezpieczeniu także od jednostek przepływających przez szwedzkie wody terytorialne lub strefę ekonomiczną, nie zaś jedynie od zawijających do portu.

Podobne rozwiązania wprowadziły także inne kraje nordyckie, aby tak jak Szwecja, przeciwdziałać tzw. rosyjskiej flocie cieni. Jej statki, transportujące z Rosji ropę z ominięciem zachodnich sankcji, często mają podejrzane dokumenty lub niejasny status bandery.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/Kustbevakningen

SzwecjaMorze Bałtyckie
