Minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin, któremu podlegają służby na morzu, podkreślił w wydanym oświadczeniu, że "należy odnieść się do rzeczywistości, w której Szwecja się znajduje".

Przedstawicielka współrządzącej Szwecją partii Liberałowie Gulan Avci zwróciła uwagę, że jej kraj "posiada długą linię brzegową i jest w dużym stopniu uzależniony od żeglugi". - Ważne jest, aby teraz Straż Przybrzeżna otrzymała niezbędne narzędzia do tworzenia pełniejszego obrazu sytuacji na morzu - podkreśliła Avci.

Szwedzka straż przybrzeżna Źródło: X/Kustbevakningen

Szwecja zwiększy uprawnienia Straży Przybrzeżnej

Aby możliwe było rozszerzenie kompetencji Straży Przybrzeżnej, konieczne będzie przegłosowanie w parlamencie poprawek do ustawy regulującej działalność tych służb. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2026 roku.

Od czerwca obowiązują nowe przepisy pozwalające Straży Przybrzeżnej zwiększenie kontroli zagranicznych statków. Szwedzka administracja morska może żądać informacji o ubezpieczeniu także od jednostek przepływających przez szwedzkie wody terytorialne lub strefę ekonomiczną, nie zaś jedynie od zawijających do portu.

Podobne rozwiązania wprowadziły także inne kraje nordyckie, aby tak jak Szwecja, przeciwdziałać tzw. rosyjskiej flocie cieni. Jej statki, transportujące z Rosji ropę z ominięciem zachodnich sankcji, często mają podejrzane dokumenty lub niejasny status bandery.

