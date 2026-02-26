Logo strona główna
Świat

Rosyjski dron miał zbliżyć się do francuskiego lotniskowca

Lotniskowiec Charles de Gaulle
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Źródło: Reuters Archive
Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego atomowego lotniskowca Charles de Gaulle podczas jego pobytu w porcie w Malmoe - poinformował portal szwedzkiego nadawcy publicznego SVT. Dodano, że obiekt zniknął z radarów po reakcji szwedzkiego wojska.

Według mediów dron wystartował ze znajdującego się w pobliżu rosyjskiego statku, zbliżył do lotniskowca, po czym został wykryty przez szwedzkie wojsko, które podjęło przeciw niemu działania polegające na zagłuszaniu sygnału. Obiekt zniknął. Nie jest jasne, czy powrócił na statek, czy rozbił się w morzu.

Portal określa SVT sytuację jako "poważny incydent".

Szwedzka policja i wojsko wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Teren wokół portu Malmoe, gdzie cumował lotniskowiec, został zamknięty.

Lotniskowiec Charles De Gaulle

Lotniskowiec o napędzie atomowym Charles de Gaulle o długości 260 metrów to największa tego rodzaju jednostka poza USA. Może pomieścić 30 samolotów, w tym myśliwce Dassault Rafale.

Lotniskowiec Charles de Gaulle podczas wizyty w Szwecji
Lotniskowiec Charles de Gaulle podczas wizyty w Szwecji
Źródło: Francuska Lotniskowcowa Grupa Uderzeniowa

Wizyta lotniskowca, który ma pozostać w Malmoe do 2 marca, a następnie wpłynąć na Morze Bałtyckie, komentowana jest w szwedzkich mediach jako element odstraszania w regionie wobec rosyjskiej agresji, a także określana jako forma dyplomacji.

Rząd Szwecji jest w trakcie wyboru producenta nowych okrętów, choć znacznie mniejszych niż Charles de Gaulle, a jednym z możliwych dostawców jest Francja. Jak przekazały wcześniej szwedzkie siły zbrojne, Charles de Gaulle ma wziąć udział wiosną w ćwiczeniach z innymi państwami NATO, które odbywać się będą na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Śródziemnym.

W Danii pod koniec września doszło do serii incydentów związanych z przelotami niezidentyfikowanych dronów nad kilkoma lotniskami, w tym Kastrup w Kopenhadze, położonym tak jak Malmoe w Cieśninie Sund.

Opracował Adrian Wróbel/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Francuska Lotniskowcowa Grupa Uderzeniowa

FrancjaDronyLotniskowiec Charles de GaulleSzwecjaRosja
