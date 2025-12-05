Logo strona główna
Świat

Gazeta pokazała kolekcję nazistowskich pamiątek - parlamentarzysta rezygnuje z mandatu

Siedziba szwedzkiego parlamentu
Tobias Billstroem podczas wystąpienia przed szwedzkim parlamentem
Źródło: Twitter/Moderaterna
Szwedzka gazeta "Expressen" pokazała w czwartek kolekcję nazistowskich pamiątek pozostawionych w pudłach należących do Görana Hargestama, parlamentarzysty skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci (SD). Polityk ogłosił rezygnację z mandatu w Riksdagu podkreślając, że nie chce, aby jego zainteresowania historią wojskowości były obciążeniem dla partii.

W czwartek szwedzki tabloid "Expressen" zamieścił zdjęcia kolekcji nazistowskich pamiątek należącej do Görana Hargestama, parlamentarzysty skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci (SD). W pudłach, które odnaleźli dziennikarze gazety, wśród dokumentów - np. paragonów z partyjnych rozliczeń finansowych, natrafili m.in. na ciężki puchar z nazistowskim orłem i swastyką. "Napis wskazuje, że (trofeum) pochodzi z 1939 roku, czyli tego samego roku, w którym Adolf Hitler zaatakował Polskę. Puchar oddaje cześć sierżantowi Luftwaffe" - podkreśliła gazeta. W pudłach znajdowały się też dwa egzemplarze książki "Mein Kampf" autorstwa Adolfa Hitlera, jeden datowany na 1933 rok, a drugi z 1939. W kolekcji były też albumy ze zdjęciami führera czy niemieckiej armii z okresu przygotowań do wojny.

Jak informował dziennik, kartony z nietypową zawartością zostały znalezione w miasteczku Valdemarsvik - w budynku, którego właścicielem do 2024 roku był Hargestam. W tej samej nieruchomości jeszcze w obecnym roku działał lokalny oddział partii.

Parlamentarzysta rezygnuje z mandatu

Göran Hargestam jest szefem SD na region Oestergoetland w południowo-wschodniej Szwecji. W Riksdagu (szwedzkim parlamencie) zasiadał dotychczas w komisjach ds. obronności oraz UE. Pytany przez "Expressen" o znalezioną kolekcję tłumaczył się swoimi zainteresowaniami historią i wojskowością. Stwierdził też, że miał w planach napisanie książki, na którą zabrakło mu czasu.

W związku z publikacją ogłosił jednak w czwartek rezygnację z mandatu posła. W oświadczeniu przesłanym agencji TT stwierdził, że nie chce, aby jego zainteresowania historią wojskowości były obciążeniem dla partii. Jednocześnie nie ma przekonania, jakoby popełnił błąd. "Niestety w tej branży (polityce) trzeba utożsamiać się z tym, jak coś wygląda, a nie tym, jakie jest w rzeczywistości" - podkreślił.

Siedziba szwedzkiego parlamentu
Siedziba szwedzkiego parlamentu
Źródło: Shutterstock

Według cytowanego przez Expressen" oświadczenia partii, szanuje ona decyzję Hargestama i "podziela pogląd, że dla wszystkich będzie najlepiej, jeśli opuści on swoje miejsce w Riksdagu".

Ta kolekcja to sensacja. Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy
Dowiedz się więcej:

Ta kolekcja to sensacja. Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy

WARSZAWA

Kontrowersyjne korzenie Szwedzkich Demokratów

W czerwcu SD opublikowało białą księgę na temat swoich związków i historii ruchu. Kierownictwo partii zamówiło ją w 2022 roku u historyka Tony'ego Gustafssona, który uzyskał dostęp do archiwów SD. Powstał 900-stronicowy raport, obejmujący okres od założenia partii w 1988 r. do jej wejścia do parlamentu w 2010 roku. Historyk potwierdził że ugrupowanie to wywodzi się z rasistowskiej i narodowo-rewolucyjnej organizacji Zachować Szwecję Szwedzką (BSS - Bevara Sverige Svenskt). Spośród 30 założycieli Szwedzkich Demokratów 18 osób miało bezpośredni lub pośredni związek z BSS. Dziesięciu działało wcześniej w ruchach neofaszystowskich lub narodowo-socjalistycznych.

"Ideologia SD opierała się na wyraźnym nacjonalizmie etnicznym, a za największą wartość uznawano homogeniczność (rasową i kulturową)" - podkreślił Gustafsson. Partia od 1993 roku postrzegała imigrantów jako największe zagrożenie dla Szwecji, opisywano ich jako "najeźdźców". W połowie lat 90. SD zakazało swoim członkom noszenia mundurów, co - zdaniem przygotowyjącego raport historyka - wiązało się z odrzuceniem przemocy jako środka do przejęcia władzy, a było początkiem wyboru drogi demokratycznej. Według Gustafssona w 1994 roku wśród kandydatów SD do parlamentu powszechne było podwójne członkostwo: w partii oraz w jednej z organizacji neonazistowskich - Biały Front albo Biały Aryjski Opór.

Po publikacji raportu lider tego ugrupowania Jimmie Akesson przeprosił Żydów za szerzenie antysemityzmu.

Co naprawdę znaleziono na kawałku sofy, na której umarł Hitler?
Dowiedz się więcej:

Co naprawdę znaleziono na kawałku sofy, na której umarł Hitler?

Polska

Autorka/Autor: asty//am

Źródło: PAP, Expressen

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Szwecjanaziści
