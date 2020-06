Kraje nordyckie złagodziły ograniczenia w podróżowaniu, ale nie ze Szwecją. "To spowoduje trudne do wyleczenia rany"

Od poniedziałku mieszkańcy Danii, Finlandii i Norwegii mogą swobodnie podróżować do wielu krajów. W związku z tym, że sąsiadująca z tym państwami Szwecja nie wprowadziła rygorystycznych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz z wysoką liczbą zakażeń, ograniczenia jej sąsiadów w podróżowaniu do Szwecji zostały utrzymane.

Linde: decyzja sąsiadów może zniszczyć wzajemne relacje

- Z jednej strony fantastycznie współpracowaliśmy z krajami nordyckimi w zakresie sprowadzania naszych obywateli.. Szwecja sprowadziła do domu 8600 Szwedów z całego świata z pomocą naszych nordyckich przyjaciół. Na pokłady naszych samolotów zabraliśmy półtora tysiąca nie-Szwedów - zauważyła Linde. - Ale z drugiej strony... Myślę, że ludzie przyzwyczajeni do pracy, jakby granice nie istniały, otrzymali jasny sygnał, że różne narody są traktowane w różny sposób i uważam, dla wielu będzie to trudna do wyleczenia rana - uznała.