Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pałac o spotkaniach księżnej z Epsteinem

pap_20241210_3BD (1)
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Szwedzki dwór królewski przyznał, że księżna Zofia spotkała się przed laty z Jeffreyem Epsteinem przy kilku okazjach - informuje stacja Fox News, powołując się na przesłane jej oświadczenie. Tymczasem księżna nie pojawiła się ostatnio na dwóch ważnych wydarzeniach.

Obchodząca ostatnio 41. urodziny księżna Zofia, zanim została narzeczoną, a od 2015 roku żoną szwedzkiego księcia Karola Filipa, miała za sobą karierę modelki i udział w telewizyjnym reality show, w którym została uznana za najpiękniejszą Szwedkę. Jak wynika z opisywanych przez media emaili, w 2005 roku Zofia Hellqvist miała poznać Jeffreya Epsteina, finansistę oskarżonego w 2019 roku o przestępstwa seksualne. Do ujawnionych informacji odniósł się szwedzki dwór królewski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

FAŁSZBill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

Michał Istel
Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie

Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie

Dwór królewski o kontaktach księżnej z Epsteinem

"Ostatnie doniesienia medialne na temat księżnej Zofii wywołały spekulacje na temat księżnej i jej domniemanych związków z Jeffreyem Epsteinem" - czytamy w oświadczeniu rzecznika pałacu dla amerykańskiej stacji Fox News. "Dwór królewski odpowiedział na pytania Dagens Nyheter (szwedzki dziennik - red.) dotyczące tego, czy dwudziestokilkuletnia księżna została przedstawiona Jeffreyowi Epsteinowi. Pałac odnotowuje znaczące zainteresowanie tą kwestią. Jednocześnie ważne jest, by relacje koncentrowały się na tym, co istotne. Nie można oczekiwać, że ktoś zapamięta każdą osobę, którą spotkał w swoim życiu; księżna Zofia wspomina, że ​​spotkała Epsteina przy kilku okazjach około 20 lat temu" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez stację.

"Chcemy wyjaśnić, że spotkania te odbywały się w miejscach publicznych, w restauracji, czy podczas premiery filmowej" - dodaje rzecznik. I na koniec podkreśla: - "Księżna nigdy nie była od niego zależna w żaden sposób, nie miała też z nim kontaktu przez ostatnie 20 lat".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o ujawnionych zdjęciach: to nic wielkiego

Trump o ujawnionych zdjęciach: to nic wielkiego

"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 

"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 

Nieobecność księżnej

Jak pisze magazyn "People" 41-letnia księżna Sofia nie pojawiła się w ostatnim tygodniu na dwóch ważnych wydarzeniach - 10 grudnia na ceremonii wręczenia Nagród Nobla, a 11 grudnia na kolacji dla laureatów tej nagrody w pałacu w Sztokholmie. W uroczystościach wzięli udział inni członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej.

Mąż księżnej Zofii, książę Karol Filip to drugie dziecko i jedyny syn króla Szwecji Karola Gustawa i królowej Sylwii. Zofia Hellqvist, od kiedy w czerwcu 2015 roku wyszła za niego za mąż, całkowicie poświęciła się obowiązkom dworskim i rodzinie. W lutym tego roku para powitała na świecie swoje czwarte dziecko.

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi aresztu federalnego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: Fox News, People

Źródło zdjęcia głównego: Niviere David/ABACAPRESS.COM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SzwecjaJeffrey Epstein
Czytaj także:
Mateusz Morawiecki
Dwie wigilie w PiS? "Możemy się spotykać w dowolnych gronach"
Polska
JetBlue samolot
O włos od katastrofy. "Lecieli dokładnie na naszej ścieżce wznoszenia"
Świat
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
METEO
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
WARSZAWA
pap_20210118_1RN (1)
Traci stanowisko po trzech miesiącach. Dyrektor Centrum e-Zdrowia odwołany
Zdrowie
imageTitle
Polacy znów na murawie? Tajemniczy trener Barcelony
EUROSPORT
Mgła w Krakowie
Siedem województw z niebezpieczną pogodą
METEO
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
BIZNES
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał pomóc koledze podczas ataku epilepsji, trafił do aresztu
Opole
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
BIZNES
Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu
Poznań
imageTitle
Legenda muzyki pop zaśpiewa na otwarcie igrzysk
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: niech prezydent przynajmniej nie przeszkadza
Polska
shutterstock_2660243863
Tyle NFZ zapłacił za jednego pacjenta. Rekordowe kwoty
Zdrowie
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
WARSZAWA
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
METEO
imageTitle
Szalony sezon w ekstraklasie. Czegoś takiego jeszcze nie widziano
EUROSPORT
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
15-miesięczna dziewczynka zmarła w punkcie opieki. Śledczy o nowych ustaleniach
Szczecin
Cliff Richard
Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka
Maciej Wacławik
Andrzej Duda podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Polska
Kieszonkowiec w oku kamery monitoringu
Pomogli zatrzymać kieszonkowca, z autobusu pojechał do aresztu
Trójmiasto
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
METEO
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
BIZNES
Protestujący na ulicach Brazylii
Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty
Świat
Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie
Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć
Trójmiasto
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
15 1120 min zdrowia foty-0008
Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?
Zdrowie
imageTitle
Topór wojenny w Realu zakopany. Wymowne zachowanie Alonso i Viniciusa
EUROSPORT
Donald Tusk
"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica