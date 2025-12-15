Pałac o spotkaniach księżnej z Epsteinem

Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Obchodząca ostatnio 41. urodziny księżna Zofia, zanim została narzeczoną, a od 2015 roku żoną szwedzkiego księcia Karola Filipa, miała za sobą karierę modelki i udział w telewizyjnym reality show, w którym została uznana za najpiękniejszą Szwedkę. Jak wynika z opisywanych przez media emaili, w 2005 roku Zofia Hellqvist miała poznać Jeffreya Epsteina, finansistę oskarżonego w 2019 roku o przestępstwa seksualne. Do ujawnionych informacji odniósł się szwedzki dwór królewski.

Dwór królewski o kontaktach księżnej z Epsteinem

"Ostatnie doniesienia medialne na temat księżnej Zofii wywołały spekulacje na temat księżnej i jej domniemanych związków z Jeffreyem Epsteinem" - czytamy w oświadczeniu rzecznika pałacu dla amerykańskiej stacji Fox News. "Dwór królewski odpowiedział na pytania Dagens Nyheter (szwedzki dziennik - red.) dotyczące tego, czy dwudziestokilkuletnia księżna została przedstawiona Jeffreyowi Epsteinowi. Pałac odnotowuje znaczące zainteresowanie tą kwestią. Jednocześnie ważne jest, by relacje koncentrowały się na tym, co istotne. Nie można oczekiwać, że ktoś zapamięta każdą osobę, którą spotkał w swoim życiu; księżna Zofia wspomina, że ​​spotkała Epsteina przy kilku okazjach około 20 lat temu" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez stację.

"Chcemy wyjaśnić, że spotkania te odbywały się w miejscach publicznych, w restauracji, czy podczas premiery filmowej" - dodaje rzecznik. I na koniec podkreśla: - "Księżna nigdy nie była od niego zależna w żaden sposób, nie miała też z nim kontaktu przez ostatnie 20 lat".

Nieobecność księżnej

Jak pisze magazyn "People" 41-letnia księżna Sofia nie pojawiła się w ostatnim tygodniu na dwóch ważnych wydarzeniach - 10 grudnia na ceremonii wręczenia Nagród Nobla, a 11 grudnia na kolacji dla laureatów tej nagrody w pałacu w Sztokholmie. W uroczystościach wzięli udział inni członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej.

Mąż księżnej Zofii, książę Karol Filip to drugie dziecko i jedyny syn króla Szwecji Karola Gustawa i królowej Sylwii. Zofia Hellqvist, od kiedy w czerwcu 2015 roku wyszła za niego za mąż, całkowicie poświęciła się obowiązkom dworskim i rodzinie. W lutym tego roku para powitała na świecie swoje czwarte dziecko.

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go martwego w celi aresztu federalnego.

