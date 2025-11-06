Wstrzymany ruch na lotniskach w Europie. Po raz kolejny z powodu dronów

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał agencji Reuters rzecznik operatora Skeyes, odpowiedzialnego za kontrolę lotów w Belgii, lotnisko w Brukseli tymczasowo zawiesiło odloty i lądowania z powodu zaobserwowania w okolicy dronów.

Nie precyzowano, ile bezzałogowców pojawiło się nad portem lotniczym.

We wtorek też zawieszono ruch nad tym samym lotniskiem, a także nad belgijskim portem lotniczym w Liege, również z powodu dronów.

Drony nad lotniskami w Szwecji

Wcześniej w czwartek rzecznik szwedzkiego lotnictwa cywilnego powiedział, że "dron lub drony zostały zaobserwowane na lotnisku Goeteborg-Landvetter tuż przed godziną 18". Ruch został wstrzymany na kilka godzin.

Dziennik "Aftonbladet" napisał, że na miejscu była policja. Przekazał, że dwa samoloty, z Monachium i z Frankfurtu, zostały przekierowane do Kopenhagi. Lot z Goeteborg-Landvetter do Monachium został odwołany.

Reuters przypomniał, że w ostatnich miesiącach drony spowodowały poważne zakłócenia w całej Europie, wymuszając tymczasowe zamknięcie lotnisk w kilku krajach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD