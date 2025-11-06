Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Wstrzymany ruch na lotniskach w Europie. Po raz kolejny z powodu dronów

Belgia, Bruksela, lotnisko
Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową
Źródło: TVN24
Lotnisko w Brukseli w czwartek wieczorem czasowo wstrzymało ruch lotniczy w związku z dronami - poinformowała agencja Reuters, powołując się na rzecznika kontroli lotów. Wcześniej tego samego dnia do zawieszenia lotów z tego samego powodu doszło na lotnisku w Szwecji.

Jak przekazał agencji Reuters rzecznik operatora Skeyes, odpowiedzialnego za kontrolę lotów w Belgii, lotnisko w Brukseli tymczasowo zawiesiło odloty i lądowania z powodu zaobserwowania w okolicy dronów.

Nie precyzowano, ile bezzałogowców pojawiło się nad portem lotniczym.

We wtorek też zawieszono ruch nad tym samym lotniskiem, a także nad belgijskim portem lotniczym w Liege, również z powodu dronów.

Drony nad lotniskami w Szwecji

Wcześniej w czwartek rzecznik szwedzkiego lotnictwa cywilnego powiedział, że "dron lub drony zostały zaobserwowane na lotnisku Goeteborg-Landvetter tuż przed godziną 18". Ruch został wstrzymany na kilka godzin.

Dziennik "Aftonbladet" napisał, że na miejscu była policja. Przekazał, że dwa samoloty, z Monachium i z Frankfurtu, zostały przekierowane do Kopenhagi. Lot z Goeteborg-Landvetter do Monachium został odwołany.

Reuters przypomniał, że w ostatnich miesiącach drony spowodowały poważne zakłócenia w całej Europie, wymuszając tymczasowe zamknięcie lotnisk w kilku krajach.

Autorka/Autor: js, sz/adso

Źródło: Reuters, "Aftonbladet"

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@BrusselsAirport

Szwecja Belgia Bruksela lotnisko Drony
