1. Tim Walz kandydatem Kamali Harris na wiceprezydenta USA

Gubernator Minnesoty Tim Walz został wybrany przez Kamalę Harris jako jej kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Harris przekazała tę informację najpierw w wiadomości rozesłanej do swoich zwolenników, a następnie w mediach społecznościowych.

We wtorek wieczorem kandydatka demokratów na prezydenta USA wskazany przez nią kandydat wzięli udział w pierwszym wspólnym wiecu wyborczym.

2. Zatrzymanie po dewastacji tablicy upamiętniającej ofiary rzezi Woli

Wolscy policjanci zatrzymali we wtorek osobę podejrzewaną o dewastację tablicy upamiętniającej ofiary rzezi Woli - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Policja przekazała, że to 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy.

3. Panika w Bejrucie

Nad stolicą Libanu , Bejrutem, przeleciały nisko we wtorek izraelskie myśliwce, przekraczając barierę dźwięku i powodując ogromny huk, czym wzbudziły panikę wśród mieszkańców miasta.

"Wall Street Journal" napisał, że Iran w ostatnich dniach przemieszcza wyrzutnie rakietowe i prowadzi ćwiczenia wojskowe, co może być przygotowaniem do ataku. Izraelska stacja Kanał 13 podała, że urzędnicy spodziewają się, że najpierw dojdzie do ataku libańskiego Hezbollahu, a dopiero później ewentualnego uderzenia Iranu.