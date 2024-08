Gubernator Minnesoty Tim Walz został wybrany przez Kamalę Harris jako jej kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Harris przekazała tę informację najpierw w wiadomości rozesłanej do swoich zwolenników, a następnie w mediach społecznościowych. Jak wcześniej informowały media, Harris wahała się w ostatnich dniach już jedynie między wyborem Walza albo gubernatora Pensylwanii, Josha Shapiro. Kim jest Tim Walz i co mogło zdecydować o jego wyborze?

Od poniedziałku media informowały, że Kamala Harris zawęziła wybór pretendenta na wiceprezydenta do dwóch osób: gubernatora Tima Walza z Minnesoty i gubernatora Josha Shapiro z Pensylwanii. We wtorek agencja Reutera przekazała, że Harris ostatecznie wybrała Tima Walza, o czym poinformowała swoich zwolenników w rozesłanej do nich wiadomości tekstowej. "Wybrała czempiona progresywnej polityki i prostego mówcę z serca Ameryki, by pomóc zdobyć głosy białych wyborców z terenów wiejskich", oceniła agencja.

Niedługo później Kamala Harris potwierdziła wybór Tima Walza w mediach społecznościowych. "Z dumą ogłaszam, że poprosiłam Tima Walza o bycie moim kandydatem na wiceprezydenta. Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran, jest oddany rodzinom pracującym, takim jak jego. To wspaniałe mieć go w drużynie" - stwierdziła.

Rozwiń

Kilka minut później Tim Walz do ogłoszenia tego odniósł się gubernator Minnesoty. "To zaszczyt mojego życia by dołączyć do Kamali Harris w tej kampanii. Wchodzę na całość" - napisał. "Wiceprezydent Harris pokazuje nam politykę możliwości. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły. Więc do dzieła!" - dodał.

Rozwiń

Tim Walz - kim jest?

Timothy James Walz urodził się 6 kwietnia 1964 roku w Nebrasce. Po ukończeniu szkoły średniej zaciągnął się do Gwardii Narodowej, stanowiącej rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych. Uczęszczał do Chadron State College i ukończył studia z nauk społecznych. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował między innymi jako nauczyciel i trener w szkole średniej.

Tim Walz PAP/EPA

Z Gwardii Narodowej odszedł po 24 latach służby w 2005 roku. Już rok później po raz pierwszy zdobył miejsce w Izbie Reprezentantów jako kandydat z Minnesoty. Od 2019 roku jest gubernatorem tego stanu. Dlaczego ma szansę zostać kandydatem na wiceprezydenta? Były członek Kongresu z republikańskiego okręgu, jak stwierdza agencja Reutera, "okazuje się atrakcyjnym wyborem dla białych wyborców z obszarów wiejskich, chociaż jako gubernator opowiadał się także za polityką darmowych posiłków w szkołach i rozszerzeniem płatnych urlopów pracowniczych".

- Nie bez znaczenia jest to, że Walz pochodzi z Midwest, czyli środkowego, rolniczego regionu Stanów Zjednoczonych. Uznaje się, że może on geograficznie bardzo dobrze zrównoważyć Kamalę Harris, to jest postępową liberałkę z Kalifornii - ocenił na antenie TVN24 Michał Sznajder. - Zwraca się też uwagę na fakt, że Walz nie klaskał Benjaminowi Netanjahu, jak to powiedział jeden z krytyków Josha Shapiro. (Walz) nie krytykował też osób protestujących przeciwko pomaganiu Izraelowi. Nie głosował również za wsparciem banków czy firm motoryzacyjnych, gdy w Stanach Zjednoczonych miał miejsce kryzys tych branż. Jako gubernator wydaje on pieniądze na opiekę zdrowotną i szkoły. Może też spodobać się bardziej umiarkowanym i konserwatywnym wyborcom z tego powodu, że jego zdaniem prawo do posiadania broni nie powinno być zbyt surowe. Surowe natomiast powinny być w jego ocenie kryteria przyjmowania uchodzców i migrantów - opisuje Sznajder.

Zdaniem dziennikarza, na korzyść Walza przemawia też jego zdolność komunikacji i kompromisu. Do jego zalet zaliczyć należy też aurę "dobrego wujka Ameryki", jaką wokół siebie roztacza. - Hitem w internecie był filmik, na którym Walz pokazywał, jak naprawić reflektory w samochodzie. (...) Amerykanie nie śmieją się z niego, ale do niego. Ma on taką sympatyczną aparycję - stwierdza Sznajder.

Jednocześnie polityk, zaledwie kilka miesięcy starszy od Kamali Harris, "zdaniem krytyków wygląda znacznie starzej, co może stanowić obciążenie dla kampanii, która odbija się po rezygnacji Bidena z powodu obaw związanych z jego wiekiem" - pisze Reuters.

Josh Shapiro - kim jest?

Joshua David Shapiro urodził się 20 czerwca 1973 roku jako syn pediatry i pedagożki. Wychował się w Pensylwanii. Po ukończeniu studiów z nauk politycznych na Uniwersytecie w Rochester rozpoczął pracę w administracji rządowej - był doradcą senatora Roberta Torricellego, jednocześnie studiował zaocznie prawo. W 2004 roku został wybrany do Izby Reprezentantów.

W latach 2017-2023 był prokuratorem generalnym Pensylwanii. Krótko po zaprzysiężeniu zaangażował swoje biuro w dochodzenie w sprawie nadużyć seksualnych w Kościele katolickim. Dochodzenie zaowocowało raportem, w którym stwierdzono, że ponad "300 księży-drapieżców seksualnych zostało w wiarygodny sposób oskarżonych o wykorzystanie seksualne ponad tysiąca dzieci w sześciu diecezjach Pensylwanii w ciągu ostatnich siedmiu dekad" - przypominał portal CNN.

Josh Shapiro WILL OLIVER/EPA/PAP

Od 2023 roku Shapiro jest gubernatorem Pensylwanii. Jak odnotowuje magazyn "Time", polityk ma "doświadczenie w pragmatycznym kształtowaniu polityki", które pomogło mu zdobyć przychylność zarówno wśród wybranych demokratów, jak i republikanów, przedstawicieli biznesu i związków zawodowych, a także społeczności muzułmańskiej i żydowskiej.

"Uważamy, że porównanie zalet i wad skłoniłoby wielu wyborców, zwłaszcza tych niezdecydowanych, do oddania głosu na Harris i Shapiro" - czytamy na portalu "Time". Portal Sky News wskazuje z kolei, że wybór Shapiro miałby "historyczne znaczenie" dla Partii Demokratycznej: ma on bowiem szansę zostać pierwszym żydowskim wiceprezydentem w historii USA.

Wybór 51-latka na kandydata na wiceprezydenta jest wskazywany również ze względu na to, że jako biały heteroseksualny mężczyzna mógłby walczyć o głosy innych grup wyborców, "uzupełniając" w ten sposób Harris, mógłby też wywalczyć dla demokratów poparcie w jednym z najważniejszych "swing states", Pensylwanii, które, jak wskazują badania, jest niezbędne do odniesienia pełnego zwycięstwa w wyborach zaplanowanych na 5 listopada.

Nazwisko Josha Shapiro pojawia się jednak również w kontekście głośnej w Stanach Zjednoczonych sprawy śmierci Ellen Greenberg. Rodzina kobiety nie zgadza się z oficjalnym uznaniem jej śmierci za samobójstwo, wskazując, że na ciele zmarłej było 20 ran od noża. Kiedy w 2018 roku dochodzenie w związku ze zgonem kobiety skierowano do Biura Prokuratora Generalnego Pensylwanii, to Shapiro stał na jego czele. Przewodniczył mu też, gdy w 2019 roku Biuro podtrzymało tezę, zgodnie z którą przyczyną zgonu 27-latki było samobójstwo, oraz w 2022 roku, gdy Biuro jeszcze raz podtrzymało swoje stanowisko po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: CNN, Reuters, Time, tvn24.pl