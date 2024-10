1. Pierwsza rocznica ataku Hamasu na Izrael

Liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy w ciągu roku od ataku wynosi 41850 - poinformowały władze służby zdrowia w Strefie Gazy, na które powołuje się Reuters. Według tego samego źródła liczba rannych zbliża się do 100 tysięcy.

W niedzielę, tuż przed pierwszą rocznicą ataków z 7 października, które zapoczątkowały wojnę, Izrael zbombardował cele w Libanie i Strefie Gazy. Minister obrony Izraela oświadczył, że wszystkie opcje są otwarte na odwet przeciwko odwiecznemu wrogowi, Iranowi. Iran z kolei początkowo - ze względu na obawę o odwet Izraela za atak rakietowy - odwołał wszystkie loty od niedzielnego wieczora do poniedziałku rana. Jeszcze w niedzielę wieczorem te ograniczenia zostały zniesione. Tej samej nocy rakiety Hezbollahu spadły na trzecie największe miasto Izraela - Hajfę - raniąc 10 osób i uszkadzając budynki.

2. Przesłuchanie posła Marcina Romanowskiego

- Myślę, że (gdyby Romanowski się nie stawił - red.), to oznaczałoby, że pan Romanowski nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że wtedy prokuratura będzie musiała ponowić ten wniosek aż do skutku - powiedział w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Polityk podkreślił, że na obecnym etapie ponowne zatrzymanie Romanowskiego nie wchodzi w grę. - Nie można zatrzymać osoby na podstawie tych samych faktów i tych samych okoliczności, które miały miejsce do tej pory. Akt zatrzymania, który miał miejsce jakieś dwa miesiące temu, jednak spowodował, że nie można dokonać zatrzymania na tej samej podstawie - wskazywał.