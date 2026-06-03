Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef MSZ Ukrainy: nie wolno nakręcać spirali nienawiści

|
Andrij Sybiha
Sikorski: Zełenski popełnił błąd
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dumitru Doru/EPA/PAP
Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Dzień wcześniej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, pytany o decyzję o nadaniu jednemu z pododdziałów imienia "Bohaterów UPA", ocenił, że to błąd i wyraził nadzieję, że Ukraina go skoryguje.

Szef ukraińskiej dyplomacji przypomniał we wpisie w serwisie X, że w ciągu ostatnich dwóch lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne, odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar.

"Wznowiliśmy Kongres Historyków, w ramach którego dyskusję o trudnych kartach wspólnej historii przenieśliśmy na poziom merytorycznej, naukowo obiektywnej debaty. Nie w oparciu o hasła polityczne, lecz o dokumenty archiwalne, materiały źródłowe i badania naukowe - co otworzyło drogę do dialogu na trudne i wrażliwe tematy oraz pozwoliło wreszcie usłyszeć siebie nawzajem" - opisał Andrij Sybiha

Jak stwierdził, "jest to podejście całkowicie słuszne, oparte na wzajemnym szacunku, uznaniu i uczciwości". "Nie wolno go podważać ani nakręcać spirali nienawiści. Tym bardziej w sytuacji, gdy nad nami wszystkimi - Ukraińcami, Polakami i innymi Europejczykami - ponownie zawisło zagrożenie ze strony naszego odwiecznego wroga, Rosji" - oświadczył.

"Nie wolno zapominać, że walka między nami doprowadzi nas na skraj przepaści. Musimy to sobie uświadomić, zmniejszyć poziom emocji, pozostawić naszą wspólną historię specjalistom-historykom i wspólnie skupić się na tym, co najważniejsze: przeciwdziałaniu wspólnemu wrogowi, wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa europejskiego oraz ochronie wolnej przyszłości naszych narodów" - dodał.

Sybiha: nasi żołnierze nie mieli anty­polskich intencji

W tle tego oświadczenia jest decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z pododdziałów imienia "Bohaterów UPA". Spotkała się ona z oburzeniem w Polsce.

Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca

Mikołaj Gątkiewicz

Sybiha napisał, że "nazwa pododdziału była wyborem naszych żołnierzy". "Nasi obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek. To właśnie oni dziś, kosztem własnego zdrowia, a często także życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę" - oświadczył.

"Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu anty­polskich intencji. Chodziło im o upamiętnienie tych, którzy wiele lat temu również walczyli przeciw imperialnej Moskwie, bolszewicko-komunistycznej okupacji i represjom" - podkreślił.

Szef MSZ Ukrainy: wzywam do dialogu

Sybiha zaznaczył, że "Ukraina bardzo ciężko walczyła o swoją niepodległość". "Tak samo, jak Polska szła do swojej niepodległości poprzez ciężką pracę i walkę - własną drogą" - dodał.

"Jesteśmy wdzięczni za przywódczą rolę Polski we wspieraniu Ukrainy w tym strasznym czasie wojny. Pragniemy rozmawiać o wszystkich kwestiach, w tym tych najtrudniejszych, w duchu wzajemnego zrozumienia i otwartości" - oświadczył i wezwał do "dialogu i wzmocnienia relacji zgodnie z priorytetami bezpieczeństwa i pomyślnej przyszłości naszych państw".

Sikorski: Zełenski popełnił błąd

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapytany podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu (województwo lubelskie) o decyzję prezydenta Ukrainy, ocenił, że Wołodymyr Zełenski "popełnił błąd".

Dodał, że historia jest skomplikowana i nie wszyscy bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale - zaznaczył - że są granice. - Spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski w Tarnogrodzie
Radosław Sikorski w Tarnogrodzie
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Zaznaczył też, że toczą się rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie "jakiś sposób na skorygowanie tego błędu".

Zdaniem Sikorskiego Polska ma prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie można pozwolić, aby rosyjska narracja i dezinformacja skłóciły nas z Ukrainą. - Bo wtedy stratna będzie i Ukraina, i Polska - dodał.

Reakcja Nawrockiego na decyzję Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na decyzję prezydenta Ukrainy poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"

FAKTY PO FAKTACH
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
Superwizjer
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
Superwizjer
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Ukraina
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Co z przesłuchaniem Nawrockiego? Kolejne pismo, brak odpowiedzi
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
W Petersburgu wybuchł pożar w terminalu naftowym
Setki dronów nad miastami. Atak tuż przed "rosyjskim Davos"
Świat
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Świat
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
Katowice
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
dealz shutterstock_2430905859
Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów
BIZNES
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
Świat
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński
"Lapsus" Bocheńskiego. "To jest wina mojego porannego zaspania"
Polska
Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8
Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Strażacy uwalniają zakleszczoną osobę
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki liderem sondażu zaufania. Zmiana na podium
Polska
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Komentują sytuację posła na lotnisku. "Niedopuszczalne"
Polska
shutterstock_2642459917_1
Decyzja w sprawie kaucji za "małpkę" coraz bliżej. Branża ostrzega przed paraliżem
BIZNES
Marcin Porzucek
Kara dla Porzucka? Wiceprezes PiS komentuje
Polska
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
METEO
Badania nad mumią Otziego
Upiekli chleb z drożdży znalezionych na Człowieku Lodu
METEO
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Kuria ostrzega przed fikcyjną parafią. Jest apel do wiernych
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Wielki dzień polskiego tenisa. Chwalińska gra o półfinał Rolanda Garrosa
RELACJA
rowery wycieczka rodzina
Koniec jazdy bez kasku. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
kuwejt Garbarata, czyli rękaw odrzutowy, to zamknięty, ruchomy łącznik
Drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie
Świat
Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów
Pudełka na pizzę nie zawierały jedzenia. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica