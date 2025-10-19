Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 

Radosław Sikorski
Sikorski: nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła
Źródło: TVN24
Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował Iran za dostarczenie Rosji dronów i licencji na ich produkcję. Odpowiedział w ten sposób na wpis ministra spraw zagranicznych Iranu w języku polskim.
Kluczowe fakty:
  • W budynku brytyjskiego parlamentu zaprezentowano dron Szahed-136 użyty przeciwko Ukrainie. Na wydarzeniu przemawiał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
  • Iran wezwał polskiego charge d’affaires w Teheranie, by zaprotestować przeciwko temu. W niedzielę doszło na ten temat do wymiany zdań między Sikorskim a jego irańskim odpowiednikiem na platformie X.
  • Więcej na temat dronów na współczesnym polu walki można przeczytać w TVN24+.

Chodzi o prezentację w brytyjskim parlamencie, w której we wtorek wziął udział przebywający wówczas z wizytą w Wielkiej Brytanii szef MSZ Radosław Sikorski. Na wystawie, zorganizowanej przez amerykańską organizację aktywistów United Against Nuclear Iran (UANI), zaprezentowano drona Shahed-136 użytego przeciwko Ukrainie, wskazując na rolę Teheranu we wspieraniu kampanii militarnej Moskwy.

Sikorski w brytyjskim parlamencie o rosyjskich dronach
Źródło: TVN24

Sikorski podczas wtorkowego wydarzenia w Londynie mówił między innymi o agresywnej polityce Rosji, zwrócił też uwagę, że Wielka Brytania stała się ofiarą wojny hybrydowej, którą rosyjski przywódca Władimir Putin prowadzi przeciwko NATO. W czwartek MSZ Iranu wezwało polskiego charge d’affaires Marcina Wilczka, by zaprotestować przeciwko udziałowi Sikorskiego w prezentacji.

Odnosząc się wówczas do sprawy rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał mediom, że rozmowa w irańskim MSZ nie była "jednokierunkowa", a strona polska podkreśliła podczas niej, że drony są realnym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej. Strona irańska, jak wtedy zaznaczył, "przyjęła to do wiadomości".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Tylko wtedy Rosja się reformuje". Sikorski o tym, jak "jej w tym pomóc"

"Tylko wtedy Rosja się reformuje". Sikorski o tym, jak "jej w tym pomóc"

Sikorski: Putin nas testuje. Zdaliśmy egzamin

Sikorski: Putin nas testuje. Zdaliśmy egzamin

Polska

"Miło, że minister Iranu pisze po polsku"

W niedzielę minister spraw zagranicznych Iranu Seyed Abbas Araghchi opublikował w mediach społecznościowych wpis w języku polskim. Według niego dron wystawiony w brytyjskim parlamencie "został fałszywie i w złej wierze przypisany Iranowi". "To żałosna scena zainscenizowana przez lobby Izraela i jego sponsorów" - ocenił.

"Osoby wrogie przyjaznym relacjom między Iranem a Europą starają się tworzyć zmyślone narracje, które nie odzwierciedlają historycznych więzi - w tym między Iranem a Polską" - stwierdził Araghchi. Zapewnił, że "Iran nadal wyraża gotowość do rozmów roboczych i wymiany dokumentów w celu wyjaśnienia faktów, zwłaszcza w obliczu tego absurdalnego przedstawienia" - napisał.

Do słów Araghchiego odniósł się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Miło, że minister SZ Iranu pisze po polsku, ale lepiej było nie sprzedawać Rosji dronów i licencji na ich produkcję już podczas agresji wobec Ukrainy" - napisał w niedzielę Sikorski.

Życzył także narodowi irańskiemu, "aby ich rząd zamiast eksportem rewolucji islamskiej i wzbogacaniem uranu zajął się odbudową perskiej cywilizacji, która kiedyś zadziwiała świat".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sankcje wobec Iranu znów obowiązują. Przywrócone po 10 latach

Sankcje wobec Iranu znów obowiązują. Przywrócone po 10 latach

W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news

FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news

Zuzanna Karczewska

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vitaliy Hrabar

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiDyplomacjaMinisterstwo Spraw ZagranicznychWielka BrytaniaIranDronyWojna w UkrainieUkrainaRosja
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny amerykański atak. "Statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków"
Świat
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Te cztery słowa poruszyły Stocha. "Aż mi się ciepło zrobiło"
EUROSPORT
W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
Zuzanna Karczewska
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
WARSZAWA
imageTitle
Przemówił po paskudnej kontuzji i potwierdził najgorszy scenariusz
EUROSPORT
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Izrael odpowiada nalotami
Świat
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
WARSZAWA
imageTitle
Niedzielny konkurs skoków. Jak spisali się Polacy?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
BIZNES
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
METEO
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty
Najnowsze
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
imageTitle
18-letni polski skoczek najlepszy na zapleczu elity
EUROSPORT
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Zarzuty po rajdzie Piotrkowską
Łódź
Tomahawk
Tyle celów znalazłoby się w zasięgu Tomahawków. Analitycy: Rosjanie się tego obawiają
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
Polska
Z wody wynurzyły się słupy
Tajemnicze pale na rzece. Archeolog: elementy mostu, po którym przeszły wojska Kościuszki
Lublin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica