Wizyta szefa MAEA w Iranie była związana z planem Teheranu, by od 23 lutego zaprzestać wdrażania różnych środków w ramach porozumienia nuklearnego ze światowymi mocarstwami z 2015 roku. Grossi przekazał, że MAEA będzie mogła kontynuować "niezbędne" działania weryfikacyjne i monitorujące w Iranie. - To, co uzgodniliśmy, jest wykonalne, potrzebne do wypełnienia tej luki, którą mamy, ratuje teraz sytuację - powiedział Grossi na konferencji prasowej.