Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli przywódcy nie osiągnęli przełomu w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pożyczkę dla Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przedstawienie propozycji, które mają rozwiązać pat. Sprawa ma zostać omówiona w grudniu.

Sprawa zamrożonych rosyjskich aktywów do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro zdominowała spotkanie liderów państw Unii Europejskiej w Brukseli. Belgia, w której głównie zamrożone są rosyjskie aktywa, cały czas obawia się prawnych i finansowych konsekwencji takiej decyzji, w tym pozwów sądowych ze strony Rosji. Dlatego chce, aby ryzyko zostało rozłożone także na inne państwa członkowskie. Na szczycie w Brukseli szef belgijskiego rządu Bart De Wever zgodził się na zapisy we wnioskach, zgodnie z którymi Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawienia propozycji rozwiązania, które ma być omówione na kolejnym szczycie, który odbędzie się w grudniu.

Sprawa rosyjskich aktywów ma być omówiona na kolejnym szczycie
Sprawa rosyjskich aktywów ma być omówiona na kolejnym szczycie
Źródło: PALAZZO CHIGI/PAP/EPA

Premier Donald Tusk podkreślił, że cały czas trwa debata w sprawie użycia rosyjskich aktywów. - Staramy się przekonać naszych belgijskich przyjaciół, że jesteśmy gotowi budować mechanizm wspólnej, ogólnoeuropejskiej odpowiedzialności - powiedział Tusk. Dodał, że "byłoby za wcześnie powiedzieć dzisiaj, że Belgia, a także Luksemburg, zostały w stu procentach tak przekonane". - Natomiast jest dość wyraźny postęp - dodał.

Wnioski szczytu dotyczące Ukrainy zostały poparte przez 26 państw Unii Europejskiej, bez Węgier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Władimir Putin
"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"
BIZNES
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
BIZNES

Zapowiedź propozycji, które mają rozwiązać pat

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała na konferencji kończącej szczyt w Brukseli przedstawienie propozycji, które mają rozwiązać pat w sprawie pożyczki dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów.

- Dziś rano przyjęliśmy 19. pakiet sankcji. To szeroko zakrojony i obszerny pakiet, uderzający w samo sedno rosyjskiej gospodarki wojennej. Równocześnie Stany Zjednoczone wprowadzają własne sankcje wobec Rosji - powiedziała Von der Leyen na konferencji kończącej szczyt.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

- Będziemy wywierać presję na Rosję tak długo, jak będzie to konieczne, tak jak zawsze mówiliśmy, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, aby położyć kres zabijaniu i zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój. To było również nasze dzisiejsze przesłanie do prezydenta Zełenskiego - dodała.

Jak podkreśliła, na szczycie doszło do "owocnej dyskusji" na temat pożyczki reparacyjnej, która ma być sfinansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. - Wrócimy z różnymi opcjami, które opracujemy - dodała.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczył na konferencji, że jego zdaniem możliwe jest rozwiązanie kwestii technicznych związanych z organizacją pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. - Można rozwiązać wszystkie problemy techniczne. To oznacza, że to rozwiązanie jest wykonalne - powiedział.

Zełenski wyraża zadowolenie z wyników szczytu UE

"Unia Europejska zapewniła, że pomoc finansowa dla Ukrainy zostanie utrzymana nie tylko w przyszłym roku, ale także w 2027 roku. To ważna decyzja. Uzyskaliśmy poparcie polityczne w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów i ich wykorzystania do obrony przed rosyjską agresją. Komisja Europejska opracuje wszystkie niezbędne szczegóły" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem

Zełenski wyraził także zadowolenie z zatwierdzenia przez UE 19. pakietu sankcji wobec Rosji. "Dziewiętnasty pakiet sankcji UE został w końcu zatwierdzony, dziękujemy za to... Ważne jest również, aby był on wspierany sankcjami innych krajów europejskich spoza UE, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Rosja musi odczuć realne straty w wyniku swojej wojny. Decyzja USA w sprawie sankcji wobec rosyjskich firm naftowych jest również bardzo skuteczna, ważne jest, aby cała Europa poparła politykę ograniczania dostaw z Rosji" - stwierdził ukraiński prezydent.

Wezwanie do budowy wspólnych zdolności obrony powietrznej

Przywódcy wskazali we wnioskach, że prace państw członkowskich powinny koncentrować się w szczególności na "konkretnych projektach wzmacniających wspólne wysiłki na rzecz rozwoju zdolności antydronowych i obrony powietrznej", z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych, w tym programu pożyczkowego SAFE oraz programu grantowego EDIP.

We wnioskach podkreślono również konieczność zacieśnienia współpracy między państwami UE w odpowiedzi na "rosnące zagrożenia na wschodniej flance" oraz potrzebę "zapewnienia obrony wszystkich granic lądowych, morskich i powietrznych Unii". Przywódcy UE potępili też "naruszenia przestrzeni powietrznej kilku państw członkowskich" i uznali zapewnienie ich ochrony za "sprawę najwyższego priorytetu".

Uzgodnili również, że rozwój wspólnych projektów w dziedzinie obronności ma odbywać się w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Obrony (EDA) oraz NATO.

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
Dowiedz się więcej:

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"

BIZNES

Zaapelowali także o przyspieszenie prac nad rozwojem technologii kosmicznych, służących bezpieczeństwu i obronie, oraz o zwiększenie inwestycji w europejski przemysł obronny. W dokumencie podkreślono, że wspólne inwestycje i standaryzacja sprzętu mają zapewnić przewidywalność dla przemysłu, obniżyć koszty i zwiększyć interoperacyjność.

Wskazano również na to, że Unia będzie dążyć do zmniejszenia strategicznych zależności, wypełnienia luk w zdolnościach obronnych oraz wzmocnienia europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej w dziedzinie obronności.

W konkluzjach znalazło się ponadto wezwanie do przygotowania przez Komisję Europejską "mapy drogowej transformacji przemysłu obronnego" oraz do dalszych działań na rzecz mobilności wojskowej i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym energetycznej, cyfrowej i podmorskiej.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Wojna w Ukrainie Unia Europejska Ursula von der Leyen Donald Tusk Rosja Ukraina
