Joe Biden zapowiada nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Biden dopytywany przez dziennikarzy o zapowiedziany pakiet pomocowy dla Ukrainy , stwierdził, że "wojna może zakończyć się jutro, trzeba to powiedzieć, jeśli Rosja przestanie zachowywać się nieracjonalnie". - Kiedy wojna się skończy? Myślę, że skończy się szybciej niż później. Ale żeby się skończyła, sytuacja musi być następująca: Ukraińcy muszą mieć to, czego mogą racjonalnie oczekiwać. Musimy to im dostarczyć - mówił na konferencji.

- Będziemy przekazywać tę pomoc, wkrótce to ogłoszę. Będzie to fundusz o wartości 800 milionów dolarów. To będzie pomoc związana z dodatkową bronią, włączając w to systemy obrony powietrznej, a także broń ofensywną. Mam całą listę i z przyjemnością listę tę przekażę. Będzie wkrótce kolejna transza - oświadczył.