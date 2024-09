Problemy zamiecione pod czerwony dywan. Największy szczyt od lat ruszył w Pekinie

W środę w Pekinie rozpoczął się dziewiąty w historii szczyt Chiny-Afryka, oficjalnie nazywany Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC). Wydarzenie odbywa się co trzy lata od 2000 roku, tegoroczne potrwa do piątku.

Prezydent Xi Jinping z tej okazji zaprosił do swojego kraju przedstawicieli wszystkich krajów afrykańskich. Do Pekinu przyjechali szefowie 53 państw Afryki lub ich przedstawiciele oraz liczne delegacje ministerialne. W spotkaniu uczestniczy też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Szczyt Chiny-Afryka

Afrykańscy liderzy zostali powitani w chińskiej stolicy z wielką pompą. Na czerwonym dywanie uświetniały to m.in. występy tancerzy w kolorowych kostiumach, a wielu z afrykańskich przywódców przed szczytem zostało nie tylko przyjętych na dwustronnych spotkaniach z chińskim przywódcą, ale też zabranych na wycieczki po Pekinie i innych najważniejszych gospodarczo miejscach w Chinach.

"Wszystko zostało starannie przygotowane tak, by przywódcy odnieśli wrażenie, że uczestniczą w spotkaniu równych sobie osób", zauważa BBC. Celem Chin jest pokazanie afrykańskim politykom, że "wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wszyscy jesteśmy ofiarami zachodniego imperializmu", wyjaśnia kenijski ekspert prof. Macharia Munene. To twierdzenia, po które Chiny - druga gospodarka świata mająca największe rezerwy walutowe na świecie - stale sięgają w polityce międzynarodowej, próbując odróżnić się od innych mocarstw.

Chińskie obietnice

Równość uczestników szczytu pozostaje jednak jedynie w sferze deklaracji, ponieważ to Chiny są kluczowym uczestnikiem szczytu i to od nich zależą wszelkie porozumienia. Tradycyjnie państwa afrykańskie liczą przede wszystkim na chińskie inwestycje i pomoc rozwojową.

Dlatego już w przemówieniu otwierającym Forum w czwartek Xi Jinping zapowiedział, że Chiny przekażą Afryce w ciągu trzech lat 360 mld juanów, czyli równowartość ok. 195 mld dolarów, a środki te wzmocnią współpracę w dziedzinie infrastruktury i handlu oraz stworzą milion miejsc pracy. Chiński przywódca zapewnił również, że jego kraj zrealizuje na tym kontynencie 30 projektów infrastrukturalnych oraz że jest gotowy do realizacji kolejnych 30 projektów w obszarze czystej energii.

Wyjaśnił, że 210 mld juanów z zapowiedzianej kwoty będzie wypłaconych za pośrednictwem kredytów, a co najmniej 70 mld w postaci nowych inwestycji chińskich firm. Mniejsze kwoty zostaną przekazane w ramach pomocy wojskowej i innych projektów.

Krytyka Chin w Afryce

Jednak współpraca Chin z Afryką napotyka na rosnące trudności. Pekinowi zależeć będzie w tym roku szczególnie na zachęceniu partnerów do kupowania większej ilości chińskich produktów w obliczu sankcji nakładanych przez Zachód na m.in. samochody elektryczne i panele fotowoltaiczne . W zamian oferuje tradycyjnie pożyczki i inwestycje chińskich przedsiębiorstw.

Jednak taki "układ" w ostatnich latach działał coraz gorzej, nie tylko z powodu rosnącej nierównowagi w wymianie handlowej, generującej coraz większy deficyt po stronie państw Afryki. Chiny nie wywiązały się też z podjętego w 2021 roku zobowiązania do kupienia afrykańskich dóbr za 300 mld dolarów, zaś rosnąca liczba chińskich inwestycji nie jest doprowadzana do końca. Przykładem jest wysoce oczekiwana w Afryce kolej łącząca wschodnią część kontynentu, która wciąż pozostaje głównie w sferze obietnic.

Jednocześnie Chiny mierzą się obecnie z rosnącą krytyką, że ich podejście do partnerów gospodarczych i handlowych w Afryce jest typowo kolonialne i nastawione na wydobycie surowców, niczym nieograniczony połów ryb oraz pozyskanie urodzajnej ziemi, której płody wysyłane są do Azji. Gigantyczne chińskie pożyczki wpędziły również część państw afrykańskich w poważne problemy finansowe, m.in. Kenię, w której z tego powodu doszło niedawno do masowych protestów.