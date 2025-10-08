Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niewidzialny system, bez którego wschodnia flanka się nie obroni

|
Centralny Europejski Układ Rurociągów NATO
Tomczyk o podpisaniu wstępnego porozumienia na podłączenie Polski do rurociągów NATO
Źródło: TVN24
Dwa tysiące litrów paliwa dziennie - tyle średnio zużywa jeden czołg. Myśliwiec kilka razy więcej i to w zaledwie godzinę. Gdyby realny konflikt zagroził wschodniej flance NATO, zaopatrzenie w paliwo stałoby się naszym być albo nie być. Ale Polska pozostaje wciąż wykluczona ze strategicznej, natowskiej infrastruktury - zmienić to ma dopiero nowa umowa.
Artykuł dostępny w subskrypcji

3 października w Warszawie polska spółka odpowiedzialna za rurociągi PERN S.A. podpisała z NATO wstępne porozumienie o połączeniu Polski z natowskim systemem rurociągów paliwowych. Choć porozumienie to dotyczy na razie tylko zaplanowania, a nie budowy połączenia z Niemiec do Polski, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk stwierdził, że "to wielki dzień dla Polski".  

Czy rzeczywiście? O co dokładnie chodzi i jakie miałoby znaczenie posiadanie tego typu rurociągu do polskiej bazy paliwowej pod Bydgoszczą? Spytaliśmy ekspertów o znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa Polski. I z tego co mówią wynika, że bez tego niepozornego rurociągu ciężko sobie wyobrazić realną obronę wschodniej flanki NATO. I to pomimo faktu, że byłby on dla przeciwnika oczywistym celem ataków.

- Powinniśmy być zaskoczeni, że Polska dopiero w 2024 roku wystąpiła z wnioskiem o dołączenie nas do tego systemu - podkreśla Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej". Bo Polska, mimo 26 lat obecności w Sojuszu, pozostaje w nim paliwowym banitą, wykluczonym z infrastruktury o strategicznym znaczeniu. Bez rurociągu nasza logistyka mogłaby zostać sparaliżowana jeszcze zanim wybuchłby konflikt - i to bez udziału wroga. Ale po kolei.

Sieć rurociągów NATO
Sieć rurociągów NATO
Źródło: PAP - Mateusz Krymski

Paliwowy krwiobieg NATO 

Paliwo jest dla wojska równie ważne jak amunicja. Współczesna wojna to ruch, a ruch to czołgi, samoloty i okręty. Bez armii niepozornych cystern cały ten nowoczesny sprzęt staje się bezużyteczny. - Od czasów drugiej wojny światowej zaopatrzenie w paliwo często decyduje o wynikach całych bitew czy wojen - podkreśla Mariusz Cielma. 

Wożenie tego paliwa w warunkach bojowych staje się jednak wyzwaniem. Po pierwsze dlatego, że wszystkie jego elementy są atakowane, a po drugie dlatego, że zapotrzebowanie na paliwo gwałtownie rośnie i dostarczać trzeba je co chwilę w inne miejsce, w zależności od przebiegu działań wojennych.

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Ekspert ds. Azji Wschodniej. Doktor nauk o polityce, studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Tsinghua University w Pekinie. Specjalizuje się w polityce i bezpieczeństwie Chin i Indii.
Czytaj także:
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Susza zabrała wodę z fosy w Forcie Bema
WARSZAWA
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
METEO
przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Quiz
Quizy
Rynica
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka
Szczecin
imageTitle
Choruje, dziś trudno go rozpoznać. "Kto wie, jak długo pożyję"
EUROSPORT
shutterstock_2596930629
Pacjenci ze zwłóknieniem płuc zbyt długo czekają na diagnozę. "Choroba zabiera nam codzienność"
Anna Bielecka
klucz kluczyk salon samochod kupno auto auta shutterstock_2266410983_1
Odszkodowania dla milionów kierowców. "Przełomowy moment"
BIZNES
Morze odsłoniło wrak sprzed ponad stu lat
Morze odsłoniło stuletni wrak, dwie hipotezy jak znalazł się na dnie
Trójmiasto
shutterstock_2642799625
Zwiększa poziom cukru zamiast produkować insulinę? Winny jest nowy gen
Zdrowie
imageTitle
Baranowski gra dalej w Xi'an Grand Prix. Sensacyjna porażka Trumpa
EUROSPORT
Eksplozja zniszczyła nowy blok, zginęło 13 osób
Stał i przez całą noc "spoglądał na grób swojej rodziny"
Tamara Barriga
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Kto myśli o skoku w bok? Jaka przyszłość czeka koalicję?
Polska
sklep claires - JHVEPhoto shutterstock_2133185719_1
Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela
BIZNES
Pani Łucja wraca do zdrowia
101-latce wszczepili rozrusznik serca. "Mama ma lepsze wyniki ode mnie"
Rzeszów
Jezioro (zdj. ilustracyjne)
Uratowała młodszą córkę, starsza utonęła. Przed sądem stanie zarządca ośrodka
Katowice
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
WARSZAWA
imageTitle
Mdleją i rezygnują. Czy można im pomóc?
EUROSPORT
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Powstała poradnia niepowodzeń położniczych. "Musimy wiedzieć, dlaczego"
Poznań
Szymon Hołownia
Hołownia przyznał: "Ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat
Jan Kunert
imageTitle
Środkowy palec do kibiców. Twierdzi, że przez pomyłkę
EUROSPORT
Policja zatrzymała 30-latka i jego 20-letnią partnerkę (zdjęcie ilustracyjne)
Bili 18-latka, by zmusić go do zmiany zeznań
Lublin
Emmanuel Macron
Rośnie presja wokół Macrona, nawet sojusznicy wyrażają wątpliwości
Śledztwo prowadzone jest przez prokuraturę i Straż Graniczną
Afera wizowa na uczelniach. Zarzuty i areszt dla prorektora
Maria Pankowska
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
WARSZAWA
Andrzej Poczobut
Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego
Najnowsze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
BIZNES
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Apel organizatora Konkursu Chopinowskiego. "W trosce o bezpieczeństwo"
Kultura i styl
Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem
Kujawsko-Pomorskie
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica