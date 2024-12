Unijne kraje wstrzymują rozpatrywanie wniosków azylowych Syryjczyków

W związku z sytuacją w Syrii, część krajów Unii Europejskiej wstrzymała przyjmowanie wniosków o azyl od obywateli Syrii. Takie środki wprowadziły między innymi w Niemcy, Austria, Dania, Czechy, Szwecja, Belgia, Chorwacja i Włochy.

Sytuacja w Syrii jest niepewna, co sprawia, że trudno przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń politycznych – stwierdził rzecznik niemieckiego urzędu w rozmowie z portalem tygodnika "Spiegel". Według urzędu ma to wpływ na 47 270 wniosków o azyl od Syryjczyków, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, z czego około 46 tysięcy to wnioski pierwszorazowe. Jak informuje "Spiegel", sytuacja w Syrii na razie nie wpływa na wcześniej podjęte decyzje azylowe.

Portal Heute.at podał, że kanclerz Austrii Karl Nehammer polecił ministrowi spraw wewnętrznych Gerhardowi Karnerowi zawieszenie wszystkich wniosków o azyl złożonych przez syryjskich uchodźców. Zalecił także szczegółową analizę wcześniej przyznanych azylów.

- W tym kontekście poleciłem ministerstwu przygotowanie uporządkowanego programu powrotów i deportacji do Syrii - powiedział minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner w rozmowie z Heute.at. Dodatkowo zawieszono realizację programu łączenia rodzin. Obecnie w Austrii toczy się 12 886 spraw dotyczących uchodźców z Syrii, z czego 1 146 dotyczy łączenia rodzin. Ministerstwo na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji.

"Trudno ocenić przesłanki do objęcia ochroną prawną"

Duńska Rada ds. Uchodźców ogłosiła natomiast wstrzymanie rozpatrywania wniosków azylowych obywateli Syrii do czasu wyjaśnienia sytuacji w tym kraju. Rada, pełniąca funkcję instancji odwoławczej, miała rozpatrzyć 69 skarg Syryjczyków, którym wcześniej odmówiono azylu. W Danii zawieszono również deportacje do Syrii.

Szwedzki Urząd Migracyjny także ogłosił wstrzymanie wydawania decyzji dotyczących pozwoleń na pobyt dla obywateli Syrii. - W obecnej sytuacji w Syrii trudno jest ocenić przesłanki do objęcia wnioskodawców ochroną prawną - podkreślił Carl Bexelius, przedstawiciel urzędu.

Lider antyimigranckiej partii Szwedzcy Demokracji Jimmie Akesson oświadczył w niedzielę na platformie X, że "należy poddać przeglądowi dokumenty pobytowe osób, które przyjechały z Syrii".

Polityk wyraził obawę, że "są w Szwecji grupy zadowolone z przewrotu, za którym stoją niszczycielskie siły islamistyczne". Dodał, że upadek reżimu Asada "to dobra okazja do powrotu (Syryjczyków) do domu". Szwedzcy Demokraci to druga siła w tamtejszym parlamencie, która zapewnia większość centroprawicowemu rządowi Ulfa Kristerssona.

Kontenery mieszkalne w hangarze na dawnym lotnisku Tempelhof w Berlinie Zdjęcie z 9 grudnia 2024 roku FILIP SINGER/PAP/EPA

Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych również wstrzymało w poniedziałek rozpatrywanie wniosków o azyl dla Syryjczyków. Szef resortu Vit Rakuszan wyjaśnił, że takie kroki są podejmowane, gdy w jakimś kraju dochodzi do znaczącej zmiany.

Pytany o ewentualna pomoc w powrocie Syryjczyków do kraju stwierdził, że "sytuacja jest monitorowana". Według Administracji Ośrodków dla Uchodźców MSW (SUZ MV) w poniedziałek na decyzje odnośnie ochrony tymczasowej czekało 25 osób.

Kolejne kraje wstrzymują rozpatrywanie wniosków azylowych

Z kolei rząd Giorgii Meloni, po poniedziałkowej naradzie na temat Syrii, poinformował o podjęciu decyzji o zawieszeniu przez Włochy rozpatrywania wniosków azylowych obywateli tego kraju. W nocie Rady Ministrów podkreślono, że podobnie uczynili inni europejscy partnerzy.

Ponadto rząd zaznaczył, że będzie śledził rozwój wydarzeń w Syrii w ścisłym kontakcie z krajami partnerskimi z regionu oraz z Europy z G7. W komunikacie mowa jest także o tym, że absolutnym priorytetem musi być bezpieczeństwo cywilów w Syrii i zapewnienie "pokojowej oraz inkluzywnej transformacji" w tym państwie.

Sytuacja w Syrii (08.12.2024) PAP

Flamandzki dziennik "De Standaard" poinformował w poniedziałek, że belgijski Urząd Komisarza Generalnego ds. Uchodźców i Osób Bezpaństwowych także tymczasowo wstrzyma rozpatrywanie wniosków o azyl Syryjczyków. Potrwa to do czasu "wyjaśnienia sytuacji" w tym kraju. Syryjczycy wciąż jednak będą "przyjmowani", co oznacza między innymi schronienie, dostęp do opieki medycznej i wyżywienia.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Chorwacji ogłosiło w poniedziałek zamrożenie przyjmowania wniosków o azyl obywateli Syrii – najliczniejszej grupy osób ubiegających się w kraju o ochronę międzynarodową. Decyzja chorwackiego MSW pozostanie w mocy do osiągnięcia porozumienia na szczeblu Unii Europejskiej.

W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku Chorwacja przyjęła ponad 6,5 tys. wniosków o ochronę międzynarodową skierowanych przez Syryjczyków. Na drugim miejscu z ponad 2 tys. wniosków mniej znaleźli się obywatele Turcji.

HTS na liście organizacji terrorystycznych

W odniesieniu do syryjskiej organizacji rebeliantów Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), rzecznik niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, cytowany przez portal tagesschau, że "HTS musi być oceniana na podstawie swoich działań". Grupa ta odegra ważną rolę w reorganizacji kraju ogarniętego wojną domową.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska umieściły HTS na liście organizacji terrorystycznych. Grupa stara się jednak zdystansować od swoich ekstremistycznych korzeni.

- Upadek reżimu Baszszara al-Asada w Syrii to dobra wiadomość - powiedział rzecznik niemieckiego MSZ - ponieważ wiele osób cierpiało pod jego rządami w ostatnich latach. - Zasługują na lepszą przyszłość - dodał.

Autorka/Autor:asty/akw

Źródło: PAP