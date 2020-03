Sanders wygrywa w Kalifornii, Biden w większości stanów. Pierwsze wyniki po Superwtorku

W procesie wyłaniania partyjnego kandydata istotny jest dokładny wynik oraz rozkład delegatów. Wygrana w Superwtorku może mieć decydujące znaczenie dla całego wyścigu o prezydencką nominację demokratów, gdyż ze stanów tych, bardzo różnych pod względem geograficznym i społecznym, pochodzić będzie ponad jedna trzecia delegatów na ich konwencję partyjną. To one wyłonią ostatecznych kandydatów partii w wyborach prezydenckich.

Jako ostatnie lokale wyborcze zamknięto w Kalifornii. To tam jest do zdobycia najwięcej głosów delegatów (415). Bazując na sondażach exit poll, Associated Press przyznała wygraną w tym stanie z największą liczbą ludności Berniemu Sandersowi. Wcześniej w większości ze stanów, w tym w Wirginii oraz Karolinie Północnej, zwyciężał Joe Biden.

- Nie wiem, co stanie się dzisiaj później. Jak dotychczas idzie nam dobrze w Teksasie. Wygraliśmy w Kolorado. Jestem ostrożnie optymistyczny, że później możemy wygrać w największym stanie: Kalifornii - mówił we wtorek na wiecu w stanie Vermont Bernie Sanders. Zapewniał przy tym, że z pewnością uda mu się uzyskać nominację demokratów i "pokonać najgroźniejszego prezydenta w historii tego kraju".

Do rywalizacji demokratów we wtorek po raz pierwszy włączył się były burmistrz Nowego Jorku, miliarder Michael Bloomberg. Wybrał on nietypową strategię i w dużej mierze zignorował wcześniejsze prawybory, by skoncentrować się na Superwtorku. Ocenia się, że Michael Bloomberg, jeden z najbogatszych ludzi w USA, zainwestował ponad 500 milionów dolarów w kampanie reklamowe przed wtorkowymi prawyborami.