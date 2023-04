Kulisy ewakuacji brytyjskich dyplomatów z Sudanu. "Złożona i szybka" operacja

Sudan. Ewakuacja brytyjskiej ambasady

Sky News o najbardziej niebezpiecznym etapie misji ratunkowej

Jak informuje Sky News, dowództwo było gotowe, by w razie takiej sytuacji wysłać na miejsce więcej samolotów i żołnierzy, posiadających możliwość "przebicia się" przez punkty kontrolne i dotarcia do dyplomatów. W takim scenariuszu oddział eskortujący dyplomatów skupiałby się nie na ich ewakuacji, a ochronie. Takiej potrzeby jednak nie było. Akcja ewakuacyjna przebiegła "względnie spokojnie", choć Sky News zaznacza jednocześnie, że w tej chwili nie wiadomo, czy brytyjski konwój po drodze napotkał na ostrzał.

Według informacji portalu samoloty, już z dyplomatami i ich rodzinami na pokładzie, wzbiły się w powietrze ok. godz. 9 w niedzielę i wróciły na Cypr , skąd wcześniej przyleciały do Sudanu.

Konflikt w Sudanie

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.