Trump widzi tam "riwierę". Państwa arabskie przedstawią własny plan na Strefę Gazy

Przywódcy państw arabskich spotkali się w piątek w Arabii Saudyjskiej, by omówić przyszłość Strefy Gazy. To reakcja na pomysł Donalda Trumpa, by wysiedlić miliony Palestyńczyków i zamienić Strefę Gazy w "riwierę Bliskiego Wschodu". Propozycja prezydenta USA spotkała się z falą krytyki, a państwa arabskie chcą opracować własną kontrpropozycję.