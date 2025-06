Jacht z aktywistami zatrzymany. Macron interweniuje

Jacht z Gretą Thunberg zatrzymany przez Izrael Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Siły izraelskie zatrzymały jacht z Gretą Thunberg i grupą aktywistów, którzy płynęli z pomocą humanitarną.

Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym obywatele Francji.

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron zażądał, by umożliwić Francuzom jak najszybszy powrót do kraju.

Emmanuel Macron w oświadczeniu wystosowanym w poniedziałek przez Pałac Elizejski wezwał, by zatrzymanym "umożliwić powrót do Francji najszybciej, jak to możliwe". Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot zapewnił ze swej strony, że jego ministerstwo było "w kontakcie z władzami izraelskimi, aby zapobiec wszelkim incydentom". Minister podkreślił przy tym, że MSZ ostrzegało obywateli francuskich przed ryzykiem związanym z ich działaniami.

Na pokładzie zatrzymanego jachtu "Madleen" znajdowało się 12 osób - obywatele Francji, Niemiec, Brazylii, Turcji, Szwecji, Hiszpanii i Holandii. Jest wśród nich szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.

Załoga jachtu zatrzymanego przez Izrael Źródło: PAP/EPA/FREEDOM FLOTILLA COALITION HANDOUT

Izrael zatrzymał jacht z aktywistami

Koalicja Flotylla Wolności, która zorganizowała podróż jako wyraz protestu przeciwko blokadzie Strefy Gazy i sposobowi prowadzenia wojny przez Izrael, oznajmiła, że aktywiści zostali "porwani przez siły izraelskie".

Skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI) oznajmiła w poniedziałek, że zatrzymanie statku było "nielegalne", między dlatego, że nastąpiło na wodach międzynarodowych. LFI wezwała do protestu w poniedziałek wieczorem w Paryżu i innych miastach Francji.

MSZ Izraela oświadczyło, że jacht został zatrzymany i przekierowany do portu w Izraelu. Pasażerowie wrócą do swoich krajów ojczystych, a przywieziona przez nich pomoc zostanie dostarczona do Gazy za pośrednictwem ustalonych kanałów - oznajmił resort dyplomacji.

