Izraelscy żołnierze odnaleźli ciało jednej z zakładniczek w pobliżu szpitala w Gazie

Izraelscy żołnierze odnaleźli jej ciało w pobliżu szpitala Al-Szifa w Gazie. Armia nie poinformowała na razie, jakie były przyczyny jej śmierci ani kiedy zginęła - przekazał Times of Israel.

Jej ciało zostało przewiezione do Izraela i po identyfikacji Izraelskie Siły Obronne (Cahal) poinformowały o jego odnalezieniu rodzinę Weiss, przekazały też kondolencje.

"Naszą misją (...) jest zlokalizowanie porwanych i przywiezienie zakładników do domu. Nie przerwiemy tej misji, dopóki nie zostanie wypełniona" - głosi oświadczenie armii.

Izraelska armia: szpital wykorzystywany do działań terrorystycznych

Wcześniej w czwartek media poinformowały, że izraelscy żołnierze kontynuują przeszukania obiektów znajdujących się na terenie szpitala Al-Szifa w Strefie Gazy, do którego wkroczyli w środę rano. Armia przekazała, że znalazła dowody wskazujące na to, że szpital był wykorzystywany do działań terrorystycznych. Przedstawiono też zdjęcia ukazujące broń znalezioną na terenie obiektu.