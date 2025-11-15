Putin rozmawiał z Netanjahu. "Szczegółowa wymiana poglądów"

"Odbyła się szczegółowa wymiana poglądów na temat sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, w tym rozwoju wydarzeń w Strefie Gazy w kontekście wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni i wymiany więźniów, sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz kwestii wspierania dalszej stabilizacji w Syrii" - zakomunikował Kreml.
Strona izraelska nie przekazała dotąd swojego komunikatu o rozmowie. Izraelskie media podały, że kontakt zainicjował Władimir Putin.
Od 10 października trwa wynegocjowany przy udziale USA rozejm między Izraelem a Hamasem, ale jest on łamany. Władze Izraela oskarżają Hamas o opóźnienia w wydaniu ciał zmarłych izraelskich zakładników. Pod koniec października armia Izraela zbombardowała Strefę Gazy w związku z trwającymi potyczkami z bojownikami Hamasu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami
Autorka/Autor: fil/akw
Źródło: Reuters, The Times of Israel, PAP
Źródło zdjęcia głównego: EPA/GRIGORY SYSOEV /SPUTNIK / KREMLIN POOL