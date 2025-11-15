Logo strona główna
Świat

Putin rozmawiał z Netanjahu. "Szczegółowa wymiana poglądów"

pap_20251010_1KN
Trump o Netanjahu. "Dzwoni do mnie bez przerwy"
Przywódca Rosji i premier Izraela rozmawiali telefonicznie - poinformował Reuters, powołując się na komunikat Kremla. Wśród tematów - jak przekazała Moskwa - była sytuacja w Strefie Gazy.

"Odbyła się szczegółowa wymiana poglądów na temat sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, w tym rozwoju wydarzeń w Strefie Gazy w kontekście wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni i wymiany więźniów, sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz kwestii wspierania dalszej stabilizacji w Syrii" - zakomunikował Kreml.

Strona izraelska nie przekazała dotąd swojego komunikatu o rozmowie. Izraelskie media podały, że kontakt zainicjował Władimir Putin.

Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
forum-1051757271 (1)
Trump spytał prezydenta, ile ma żon, i popsikał go perfumami

Od 10 października trwa wynegocjowany przy udziale USA rozejm między Izraelem a Hamasem, ale jest on łamany. Władze Izraela oskarżają Hamas o opóźnienia w wydaniu ciał zmarłych izraelskich zakładników. Pod koniec października armia Izraela zbombardowała Strefę Gazy w związku z trwającymi potyczkami z bojownikami Hamasu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami

OGLĄDAJ: Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok
pc

Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: Reuters, The Times of Israel, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/GRIGORY SYSOEV /SPUTNIK / KREMLIN POOL

RosjaIzraelWładimir PutinBenjamin NetanjahuPolityka zagraniczna RosjiBliski WschódStrefa GazyIranBroń atomowaSyriaHamasDonald TrumpUSA
