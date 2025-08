Saieh: osoby w klinikach są zbyt słabe, żeby płakać Źródło: TVN24

Jak podała agencja AFP, według Mahmuda Bassala do wypadku doszło, ponieważ wyznaczona przez armię izraelską trasa przewozu wiodła do Nusajrat przez zbombardowaną wcześniej drogę.

Katarski portal Al-Araby Al-Jadeed poinformował za oświadczeniem palestyńskich służb prasowych, że siły Izraela "zmuszają kierowców do korzystania z tras zatłoczonych przez głodnych cywilów". Ma to prowadzić do "ataków na te ciężarówki i konfiskaty ich zawartości".

Nie jest jasne, jaki rodzaj pomocy przewoziła ciężarówka.

Palestyńczycy próbują zdobyć żywność przewożoną przez ciężarówkę z pomocą humanitarną Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

