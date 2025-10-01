Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest plan zakończenia wojny, a co się dzieje w Gazie

Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Operacja lądowa Izraela na Gazę
Źródło: TVN24, Reuters
Źródła medyczne donoszą, że we wtorek w izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło 31 osób. Hamas nie odpowiedział jak dotąd na przyjętą już przez Izrael amerykańską ofertę zakończenia wojny. ONZ poinformowała, że jest gotowa zwiększyć napływ pomocy, co jest elementem umowy.

Szpital Al-Awda na północy Strefy Gazy przekazał, że izraelskie wojsko otworzyło ogień do osób próbujących dotrzeć do pomocy humanitarnej w kontrolowanym przez żołnierzy korytarzu Necarim. Zginęło 17 osób, 33 zostały ranne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Sikorski o sytuacji w Strefie Gazy: nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo

W ataku na obóz uchodźców Nusejrat w środkowej części Strefy Gazy zginęły cztery osoby. W uderzeniu, które dotknęło miasteczko namiotowe w miejscowości Al-Muwasi na południu Strefy Gazy zginęło siedem osób, w tym cztery kobiety i dziecko. Teren jest uznany przez Izrael za bezpieczną strefę humanitarną - zaznaczyła agencja Associated Press.

Szpital im. Nasera w Chan Junus na południu poinformował, że w ataku na namiot uchodźców zginęła rodzina: matka w ciąży, ojciec i ich małe dziecko.

Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Źródło: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Izraelska armia nie skomentowała tych ataków - dodała agencja AP. We wtorkowym komunikacie wojska przekazano, że w ciągu ostatniej doby żołnierze zabili kilku uzbrojonych bojowników Hamasu i zaatakowali ponad 160 celów tej terrorystycznej organizacji, w tym magazyny broni.

Plan zakończenia wojny w Strefie Gazy

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w poniedziałek 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Podkreślił, że propozycja została już przyjęta przez Izrael i ma nadzieję, że zgodzi się na nią również Hamas. Palestyńskie ugrupowanie przekazało, że analizuje ofertę.

Porozumienie zakłada trwały rozejm, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, stopniowe wycofywanie się Izraela ze Strefy Gazy, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę tego terenu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Izraelski nalot w mieście Gaza; 27 września 2025 rok
21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"
Donald Trump
Trump: stanę na czele Rady Pokoju
Zniszczenia w Strefie Gazy
Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami
Maciej Wacławik

Izrael prowadzi ofensywę lądową na Gazę

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tys. Palestyńczyków.

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Izrael od dwóch tygodni prowadzi ofensywę lądową na Gazę, największe miasto palestyńskiego terytorium. W środę żołnierzy w Gazie wizytował szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii generał Ejal Zamir. Powiedział, że armia "zapewnia decydentom politycznym elastyczność w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia kampanii".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Kosiniak-Kamysz

TVN24 HD
NA ŻYWO

Kosiniak-Kamysz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyIzraelOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
Zniszczenia w mieście Bogo City na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Dziesiątki ofiar, przepełnione szpitale
METEO
Papież Leon XIV
Papież ocenił plan Trumpa w sprawie Gazy
Były szef CIA gen. Petraeus
Były szef CIA wskazuje, jak uderzyć w Rosję
Polska
Likwidowany zakład górniczy w Stefanowie Ruszkowskim
Walka o złoże warte miliardy złotych
Piotr Krysztofiak
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
BIZNES
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: Podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla. 33-latkowi grozi dożywocie
WARSZAWA
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
WARSZAWA
imageTitle
Na kogo postawi selekcjoner? Zgrupowanie kadry tuż za rogiem
EUROSPORT
Silny wiatr
Powrót niebezpiecznej aury. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
BIZNES
Biały Dom
Shutdown w USA. Oto co się będzie działo
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
imageTitle
Rekordowe pieniądze w ekstraklasie. Ponad miliard złotych przychodu
EUROSPORT
25910114
Najnowszy sondaż partyjny. "Scena się radykalizuje"
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump: Harvard zapłaci 500 milionów dolarów i jego "grzechy zostaną odpuszczone"
Zniszczenia w Ukrainie po rosyjskim ataku
Atak dronów na miasto Dniepr
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
"Krytyczna sytuacja" w elektrowni jądrowej, rusza system kaucyjny, radni PiS wyrzuceni
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, opady deszczu
Taki będzie pierwszy dzień października
METEO
imageTitle
Zaskakująca porażka Liverpoolu. Kane niezmiennie skuteczny
EUROSPORT
imageTitle
Mourinho wrócił do domu. Ponad godzina Zielińskiego w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką Polski 2050 na wicepremiera
Polska
imageTitle
Mbappe pnie się w klasyfikacji Ligi Mistrzów. Lewandowski pod presją
EUROSPORT
Pożar w Koszalinie
Dziewięć osób, w tym dzieci, w szpitalu i 75 ewakuowanych
Szczecin
imageTitle
Nastolatek rywalem Sinnera w finale turnieju w Pekinie
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Kaczyński wyrzucił z PiS większość radnych w dolnośląskim sejmiku
Polska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zełenski: sytuacja w zaporoskiej elektrowni jądrowej krytyczna
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
METEO
Kontrkandydaci Szymona Hołowni w walce o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań
Marcin Złotkowski
imageTitle
Polacy poznali pierwszych rywali w finale Speedway of Nations
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica