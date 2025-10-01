Operacja lądowa Izraela na Gazę Źródło: TVN24, Reuters

Szpital Al-Awda na północy Strefy Gazy przekazał, że izraelskie wojsko otworzyło ogień do osób próbujących dotrzeć do pomocy humanitarnej w kontrolowanym przez żołnierzy korytarzu Necarim. Zginęło 17 osób, 33 zostały ranne.

W ataku na obóz uchodźców Nusejrat w środkowej części Strefy Gazy zginęły cztery osoby. W uderzeniu, które dotknęło miasteczko namiotowe w miejscowości Al-Muwasi na południu Strefy Gazy zginęło siedem osób, w tym cztery kobiety i dziecko. Teren jest uznany przez Izrael za bezpieczną strefę humanitarną - zaznaczyła agencja Associated Press.

Szpital im. Nasera w Chan Junus na południu poinformował, że w ataku na namiot uchodźców zginęła rodzina: matka w ciąży, ojciec i ich małe dziecko.

Izraelska armia nie skomentowała tych ataków - dodała agencja AP. We wtorkowym komunikacie wojska przekazano, że w ciągu ostatniej doby żołnierze zabili kilku uzbrojonych bojowników Hamasu i zaatakowali ponad 160 celów tej terrorystycznej organizacji, w tym magazyny broni.

Plan zakończenia wojny w Strefie Gazy

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w poniedziałek 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Podkreślił, że propozycja została już przyjęta przez Izrael i ma nadzieję, że zgodzi się na nią również Hamas. Palestyńskie ugrupowanie przekazało, że analizuje ofertę.

Porozumienie zakłada trwały rozejm, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, stopniowe wycofywanie się Izraela ze Strefy Gazy, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę tego terenu.

Izrael prowadzi ofensywę lądową na Gazę

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tys. Palestyńczyków.

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Izrael od dwóch tygodni prowadzi ofensywę lądową na Gazę, największe miasto palestyńskiego terytorium. W środę żołnierzy w Gazie wizytował szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii generał Ejal Zamir. Powiedział, że armia "zapewnia decydentom politycznym elastyczność w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia kampanii".

