Spadające odłamki uderzyły w budynek w centrum Dubaju

Na nagraniu udostępnionym Reutersowi przez naocznego świadka widzimy dym unoszący się między wieżowcami w biznesowym centrum Dubaju. W tle dostrzec można między innymi słynną wieżę Burdż Chalifa.

Administracja Dubaju uściśliła w komunikacie w mediach społecznościowych, że odłamki spadające po zlikwidowaniu zagrożenia spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady jednego z budynków w centrum miasta. Nie odnotowano ofiar ani rannych. Nie podano jednak dalszych szczegółów, w tym informacji, który budynek uległ uszkodzeniu.

Authorities confirm that debris from a successful interception caused a minor incident on the façade of a building in central Dubai. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 13, 2026 Rozwiń

Iran uderza w kraje Zatoki Perskiej

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

Równolegle o incydentach informuje sąsiednia Arabia Saudyjska. Rzecznik tamtejszego resortu obrony oświadczył, że wojsko zneutralizowało cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa.

Wydarzenia te wpisują się w gwałtowną eskalację napięcia w regionie Zatoki Perskiej. Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.

