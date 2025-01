Ponadto 78 proc. ankietowanych przez YouGov stwierdziło, że sprzeciwiłoby się ewentualnej sprzedaży Grenlandii Stanom Zjednoczonym, jednak 72 proc. uznało, iż ostateczna decyzja w tej sprawie powinna należeć do Grenlandii.

Napięcie na linii Kopenhaga - Waszyngton

W ostatnich tygodniach prezydent USA wielokrotnie mówił o potrzebie przejęcia Grenlandii przez USA. Nie wykluczył przy tym użycia presji militarnej lub ekonomicznej. Oznajmił, że nie jest wcale pewne, czy Dania posiada prawa do wyspy. Wywołało to obawy przed wprowadzeniem przez Waszyngton ceł wobec uzależnionej od eksportu Danii. W ubiegłym tygodniu "Financial Times" ujawnił, że Donald Trump odbył jeszcze przed swoim zaprzysiężeniem rozmowę telefoniczną z premierką Danii Mette Frederiksen na temat Grenlandii. Według źródeł gazety rozmowa poszła "bardzo źle" i pozbawiła Duńczyków nadziei, że roszczenia terytorialne Trumpa są tylko taktyką negocjacyjną.