Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mieli obrazić prezydenta na TikToku. Za wideo z tańcem trafili do aresztu

TikTok
Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud w 2023 roku
Źródło: Reuters
Somalijska policja zatrzymała czterech użytkowników TikToka za rzekome znieważenie prezydenta Hassana Sheikha Mohamuda w nagraniu wideo z tańcem. Znalazła się w nim przerobiona piosenka z ostatniej kampanii prezydenckiej.
Kluczowe fakty:
  • Policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób.
  • Przedstawiciel policji ostrzegł, że kara czeka każdego, kto złamie prawo w podobny sposób.
  • Sprawa wywołała mieszane reakcje wśród Somalijczyków.

Jak podaje portal BBC, w nagraniu widać kilku młodych mężczyzn tańczących do remiksu piosenki wyborczej z kampanii prezydenckiej w 2022 roku, ale ze zmienionym tekstem, zawierającym obraźliwe sformułowania. Policja poinformowała w oświadczeniu, że podejrzani zostali zatrzymani i postawione zostaną im zarzuty. Według władz zachowanie przedstawione w usuniętym już filmie zgodnie z somalijskim prawem stanowi przestępstwo. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kluczowe minerały z Afryki zwolnione z ceł. Decyzja Trumpa

Kluczowe minerały z Afryki zwolnione z ceł. Decyzja Trumpa

BIZNES
Były szef federacji piłkarskiej winny zbrodni przeciwko ludzkości

Były szef federacji piłkarskiej winny zbrodni przeciwko ludzkości

Areszt za nagranie na TikToku

Rzecznik policji, generał Abdifatah Aden, ostrzegł opinię publiczną, że każdy, kto dopuści się podobnych czynów, które stanowią brak szacunku dla instytucji państwowych lub przywódców, "poniesie pełną odpowiedzialność karną".

Ostatnie zatrzymania "ponownie rozpaliły publiczną dyskusję na temat roli mediów społecznościowych w Somalii, a zwłaszcza serwisu TikTok, który w przeszłości był przedmiotem kontrowersji" - przypomniał portal BBC. Część osób komentujących sprawę wyraziło poparcie dla zatrzymanych, inni zaś bronili władz, twierdząc że wolność słowa nie powinna sięgać zbyt daleko, zwłaszcza w kraju, który wciąż boryka się z niestabilną sytuacją polityczną.

Hassan Sheikh Mohamud
Hassan Sheikh Mohamud
Źródło: MINASSE WONDU HAILU/PAP/EPA.

69-letni Hassan Sheikh Mohamud jest pierwszym politykiem, który dwukrotnie został wybrany na prezydenta Somalii. Po raz pierwszy sprawował urząd w latach 2012-2017. Pięć lat po upływie pierwszej kadencji, w 2022 roku, członkowie wyższej i niższej izby parlamentu ponownie przegłosowali jego kandydaturę.

45 min
Zakaz zdjęć dzieci w sieci? Posłanka zapowiada rewolucyjny projekt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakaz zdjęć dzieci w sieci? Posłanka zapowiada rewolucyjny projekt

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SomaliaTikTokMedia społecznościoweAfryka
Czytaj także:
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
Najnowsze
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Udało się go złapać
Kraków
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Czyli o dronach na rosyjską nutę
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaRenata GluzaBartosz Chyż
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
BIZNES
Szkoła
Prace domowe i możliwa decyzja ministerstwa. "Rąbka tajemnicy mogę uchylić"
Polska
imageTitle
Grbicia ucieszył trudny mecz z Holandią. "Będziemy z tego korzystać"
EUROSPORT
Kontrola na granicy polsko-litewskiej w Budzisku
Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA
Polska
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Po pijaku demolował kościół, wszystko podczas mszy. Są zarzuty i areszt
Poznań
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł. Jest termin prawomocnego wyroku
WARSZAWA
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
"Pocisk uszkodził szybę autobusu". W pojeździe było kilka osób
Szczecin
Greg Louganis i jego pamiętny skok, Seul 1988
Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę
Łukasz Przybyłowicz
Parada powozów królewskich
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?
Świat
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów
BIZNES
shutterstock_2473263319
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Anna Bielecka
imageTitle
Awansował z życiowym wynikiem, ale i spokojem. "Tu trzeba mieć chłodną głowę"
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange
Złodziej w stroju nurka zabrał utarg restauracji i odpłynął. Policja publikuje zdjęcie
Świat
Do kradzieży doszło w sobotę
Odciął krzyż z dachu cerkwi, usłyszał zarzuty
Wrocław
49 min
pc
Dyrektorka szkoły: Dziewczyna w 7 klasie urodziła dziecko. Nie z miłości, a braku wiedzy
Debata TVN24+
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
WARSZAWA
Beyonce w 2024 roku
Zginęły walizki, laptopy i dyski, a na nich nowe hity Beyoncé. Zatrzymano podejrzanego
Kultura i styl
Obchody Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu, 11.11.2023.
Nie będzie korowodu podczas Imienin Ulicy Święty Marcin
Poznań
imageTitle
Siatkarze musieli się napocić. "Wiedzieliśmy, że wyjdą goście, którzy będą naparzać"
EUROSPORT
Wrak auta odnaleziono w Odrze
Maluch odnaleziony w Odrze. Jego kradzież zgłoszono w 2007 roku
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica