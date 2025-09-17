Mieli obrazić prezydenta na TikToku. Za wideo z tańcem trafili do aresztu

Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud w 2023 roku Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób.

Przedstawiciel policji ostrzegł, że kara czeka każdego, kto złamie prawo w podobny sposób.

Sprawa wywołała mieszane reakcje wśród Somalijczyków.

Jak podaje portal BBC, w nagraniu widać kilku młodych mężczyzn tańczących do remiksu piosenki wyborczej z kampanii prezydenckiej w 2022 roku, ale ze zmienionym tekstem, zawierającym obraźliwe sformułowania. Policja poinformowała w oświadczeniu, że podejrzani zostali zatrzymani i postawione zostaną im zarzuty. Według władz zachowanie przedstawione w usuniętym już filmie zgodnie z somalijskim prawem stanowi przestępstwo.

Areszt za nagranie na TikToku

Rzecznik policji, generał Abdifatah Aden, ostrzegł opinię publiczną, że każdy, kto dopuści się podobnych czynów, które stanowią brak szacunku dla instytucji państwowych lub przywódców, "poniesie pełną odpowiedzialność karną".

Ostatnie zatrzymania "ponownie rozpaliły publiczną dyskusję na temat roli mediów społecznościowych w Somalii, a zwłaszcza serwisu TikTok, który w przeszłości był przedmiotem kontrowersji" - przypomniał portal BBC. Część osób komentujących sprawę wyraziło poparcie dla zatrzymanych, inni zaś bronili władz, twierdząc że wolność słowa nie powinna sięgać zbyt daleko, zwłaszcza w kraju, który wciąż boryka się z niestabilną sytuacją polityczną.

Hassan Sheikh Mohamud Źródło: MINASSE WONDU HAILU/PAP/EPA.

69-letni Hassan Sheikh Mohamud jest pierwszym politykiem, który dwukrotnie został wybrany na prezydenta Somalii. Po raz pierwszy sprawował urząd w latach 2012-2017. Pięć lat po upływie pierwszej kadencji, w 2022 roku, członkowie wyższej i niższej izby parlamentu ponownie przegłosowali jego kandydaturę.