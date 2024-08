W trakcie festynu miejskiego z okazji 650-lecia miasta Solingen w Niemczech w piątek wieczorem doszło do ataku nożownika , który zabił trzy osoby, a pięć ranił. Ofiary śmiertelne to 67-letni mężczyzna, 56-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.

W sobotę wieczorem w ręce policji oddał się 26-letni Syryjczyk Issa Al H., twierdzący, że to on jest odpowiedzialny za atak nożem na festynie. Spędził noc w celi na posterunku policji w Solingen. W niedzielę ciężko uzbrojeni funkcjonariusze specjalnej grupy SEK zabrali go pojazdem opancerzonym do helikoptera, który zabrał go do Karlsruhe.