Świat

"Sojusznicy to nie dzieci". Szef Pentagonu o Polsce

Pete Hegseth
Szef Pentagonu wymienił Polskę wśród modelowych sojuszników Stanów Zjednoczonych
Źródło: Reuters
Ameryka nie będzie już rozpraszana przez budowanie demokracji, interwencjonizm, nieokreślone wojny, zmiany reżimów, zmiany klimatu i moralizatorstwo - oznajmił sekretarz wojny USA Pete Hegseth. W sobotnim przemówieniu mówił też o Polsce.

W wystąpieniu na Forum Obrony im. Ronalda Reagana szef Pentagonu nawoływał do zerwania z post-zimnowojennym konsensusem w polityce zagranicznej i potępił "dekady 'utopijnego idealizmu' realizowanego przez decydentów, prezydentów i generałów". Podkreślił, że era budowania demokracji, interwencjonizmu wojskowego i "nieudolnego budowania narodu" dobiegła końca.

- Ameryka nie będzie już rozpraszana przez budowanie demokracji, interwencjonizm, nieokreślone wojny, zmiany reżimów, zmiany klimatu i moralizatorstwo - powiedział w sobotę Pete Hegseth. Dodał, że USA skupią się wyłącznie na "praktycznych, konkretnych interesach".

- Precz z utopijnym idealizmem - powiedział, zapowiadając, że czas na "twardy realizm".

Pete Hegseth
Pete Hegseth
Źródło: Caylo Seals/Getty Images

Ostrzeżenie dla przemytników

Szef departamentu wojny USA nawiązał do amerykańskich operacji wojskowych na Karaibach, gdzie zatopiono ponad 20 łodzi, mających należeć do przemytników narkotyków, a około 80 osób zginęło. Bronił między innymi budzącego kontrowersje powtórnego ataku na jedną z takich jednostek, w którym zabito dwóch rozbitków. 

- Jeśli przywieziesz narkotyki do tego kraju łodzią, znajdziemy cię i zatopimy - ostrzegł.

Zapowiedział też większe zaangażowanie militarne na granicy z Meksykiem, w tym plany wyszkolenia żołnierzy do obrony granicy lądowej, morskiej i powietrznej.

"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"

"Trzeźwe zrozumienie" dla chińskiej ekspansji

Hegseth sygnalizował także łagodniejsze podejście do Chin. Wyjaśnił, że administracja dąży do "stabilnego pokoju, uczciwego handlu i pełnych szacunku relacji" oraz "szanuje historyczną rozbudowę potencjału militarnego, którą podejmują". Wskazywał, że Pentagon utrzymuje "trzeźwe zrozumienie" dla szybkiej ekspansji Pekinu.

Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza

Maciej Michałek

Pochwała dla Polski

Szef Pentagonu odniósł się także do rewizji obciążeń w sektorze obronności wśród sojuszów. - Sojusznicy to nie dzieci. Możemy i musimy oczekiwać od naszych sojuszników, że wypełnią swoje zobowiązania - mówił. Pochwalił kraje, które zwiększyły wydatki na obronność, w tym Polskę.

- Nasi modelowi sojusznicy - tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inni będą przez nas traktowani ze szczególną przychylnością - oświadczył. Ostrzegł, że "sojusznicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie zbiorowej obrony, poniosą konsekwencje". - Prezydent Trump lubi pomagać krajom, które same sobie pomagają. Taka jest natura partnerstwa, a nie natura zależności - mówił Hegseth.

Przemawiał dzień po tym jak Stany Zjednoczone opublikowały Narodową Strategię Bezpieczeństwa zakładającą przesunięcie na sojuszników Ameryki odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach. 

Tusk zapowiada nowe okręty podwodne i dziesiątki miliardów euro na drony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk zapowiada nowe okręty podwodne i dziesiątki miliardów euro na drony

BIZNES

Zmiana priorytetów i podział na strefy wpływów

Podkreślił, że władze USA będą priorytetowo traktować ojczyznę i półkulę zachodnią, a zagrożenia w innych regionach powinny być rozwiązywane przez ich mieszkańców. Odrzucił ingerencje w politykę wewnętrzną sojuszników, opowiadając się za skupieniem na narodowych interesach. Powtórzył, że amerykańska siła bojowa zostanie skoncentrowana "w naszym własnym sąsiedztwie".

Hegseth wskazywał na potrzebę odbudowy i "wzmocnienia amerykańskiej bazy przemysłowej w dziedzinie obronności". Przypomniał o nowych inwestycjach dla marynarki wojennej, dronach, systemach obrony powietrznej i projektach takich jak inicjatywa Golden Dome - program obrony powietrznej i przeciwrakietowej USA, formalnie ustanowiony w styczniu. Są one wpisane w budżet obronny o wartości 1 biliona dolarów, powiększony o 150 miliardów dolarów przez Kongres USA. Portal Politico podkreślił, że Hegseth przedstawił światopogląd oparty na strefach wpływów. Wskazał na to, że główne mocarstwa dominują w swoich regionach - Chiny na Pacyfiku, USA na półkuli zachodniej i w Europie. O Rosji wspomniał zdawkowo.

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: PAP, Reuters, Politico

Źródło zdjęcia głównego: Caylo Seals/Getty Images

Pete HegsethPentagonPolityka zagraniczna USAobronnośćEuropa
