Świat

Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę

Robert Kalinak, Denys Szmyhal
Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak w Kijowie
Źródło: Denys Szmyhal/X
Prorosyjski rząd Roberta Ficy wraca do kwestii pomocy wojskowej dla Ukrainy. Słowacja po dwuletniej przerwie przekaże pakiet dla Kijowa, zakładający dostawy sprzętu saperskiego i medycznego, o czym poinformował słowacki minister obrony Robert Kaliniak.
Kluczowe fakty:
  • Premier Słowacji Robert Fico dotychczas krytycznie odnosił się do kwestii pomocy wojskowej dla Ukrainy.
  • Poprzednie władze w Bratysławie przekazały Kijowowi m.in. samoloty bojowe MiG-29, systemy przeciwlotnicze S-300 i bojowe wozy piechoty BMP-1.

- Z wielką radością informuję, że wraz z ministrem (obrony Ukrainy Denysem) Szmyhalem podpisaliśmy memorandum w sprawie 14. pakietu wsparcia, który zakłada przekazanie przez Słowację sprzętu inżynieryjnego i przeciwminowego dla Ukrainy - powiedział w poniedziałek w Kijowie Robert Kaliniak.

Szef słowackiego resortu obrony uczestniczył w III Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego w stolicy ukraińskiej. Kaliniak mówił również, że podczas spotkań w trakcie forum omawiano także inne projekty dotyczące rozszerzenia współpracy obronnej.

W ramach pomocy Ukraina ma otrzymać pięć pojazdów rozminowania typu Bozena i inny sprzęt inżynieryjny oraz wyposażenie dla służb medycznych.

"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"

Szef ukraińskiego resortu obrony Denys Szmyhal przekazał na platformie X, że podczas spotkania "podziękował słowackiemu koledze za pomoc, która ratuje życie Ukraińcom".

"Odczuwamy wsparcie Słowacji na drodze do osiągnięcia sprawiedliwego, trwałego pokoju" - napisał Szmyhal.

Zmiana dotychczasowej polityki rządu Ficy

Decyzja rządu Słowacji o pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy to zmiana dotychczasowej polityki rządu Ficy, który dotąd krytycznie odnosił się do wsparcia wojskowego dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję.

Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem
Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem

Do października 2023 roku, gdy nowo powołany rząd wstrzymał pomoc, Słowacja przekazała Ukrainie m.in. 13 samolotów bojowych MiG-29, systemy przeciwlotnicze S-300 i Kub, 30 bojowych wozów piechoty BMP-1 oraz amunicję.

Kwestia współpracy obronnej była jednym z tematów spotkania premiera Słowacji Ficy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w mieście Użhorod na początku września.

Autorka/Autor: tas/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Denys_Shmyhal

Ukraina Rosja Atak Rosji na Ukrainę Wojna w Ukrainie Słowacja Robert Fico Denys Szmyhal
