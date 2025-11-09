Logo strona główna
Świat

Zderzenie pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali

Zderzenie pociągów na Słowacji
Bratysława
Źródło: Google Earth
Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się niedaleko Bratysławy, na trasie do Pezinoka. Nie było ofiar śmiertelnych, ale część pasażerów została ranna. Do podobnego zdarzenia doszło na Słowacji niecały miesiąc temu.

W pobliżu Bratysławy doszło w niedzielę wieczorem do zderzenia dwóch pociągów pasażerskich - poinformowała policja. Na miejsce wysłano jednostki straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Słowacka straż pożarna przekazała, że kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Na miejsce katastrofy pojechał minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok, który poinformował, że "tuziny" osób zostały lekko ranne, a 11 trafiło do szpitali. Potwierdził, że nie było ofiar śmiertelnych.

Do zderzenia doszło o godzinie 19.30 na trasie kolejowej ze stolicy Słowacji do oddalonego o około 20 kilometrów na północny wschód Pezinoka. Jednym z pociągów był ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry.

Zarząd słowackich kolei poinformował, że było to czołowe zderzenie pociągów, w którym jeden skład najechał na drugi. Przyczyny katastrofy nie są znane. Doszło do niej na jednym z najważniejszych odcinków słowackich linii kolejowych, którym jeżdżą zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe.

Premier Robert Fico poinformował w mediach społecznościowych, że na poniedziałek rano zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu.

Druga taka kolizja

To drugi tak poważny wypadek kolejowy na Słowacji w ciągu miesiąca. 13 października we wschodniej części kraju doszło do czołowego zderzenia pociągów, w którym poszkodowanych zostało 91 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czołowe zderzenie pociągów na Słowacji. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych

Premier Słowacji Robert Fico przestrzegł wtedy przed zbyt szybkim wyciąganiem wniosków dotyczących okoliczności katastrofy. Według informacji mediów na odcinku, gdzie doszło do wypadku, nie było nowoczesnego systemu bezpieczeństwa ETCS.

Natomiast odcinek, na którym doszło do niedzielnego zderzenia, według mediów wyposażony jest w system ETSC, ale nie jest jasne, czy był obsługiwany przez lokomotywy uczestniczące w kolizji.

Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Na torach zginął człowiek. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
WARSZAWA
56-letni pieszy został potrącony przez autobus
Śmiertelne potrącenie pieszego przez kierowcę autobusu
Lublin
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Polícia SR - Bratislavský kraj/facebook.com

Słowacja Kolej Wypadki pociągi Robert Fico
