Zakaz małżeństw z dziewczętami poniżej 18. roku życia. Kary nawet dla gości weselnych

Prezydent Sierra Leone Julius Maada Bio podpisał we wtorek ustawę zakazującą małżeństw z nieletnimi. Szacuje się, że dotąd nawet jedna trzecia dziewcząt w kraju była wydawana za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Od teraz za podobne praktyki grozi co najmniej 15 lat pozbawienia wolności.

Prezydent Sierra Leone Julius Maada Bio we wtorek uroczyście złożył podpis pod ustawą zakazującą związków małżeńskich z dziewczętami poniżej 18. roku życia. Zgodnie z jej zapisami wzięcie ślubu z małoletnią będzie od teraz karane pozbawieniem wolności na okres co najmniej 15 lat oraz grzywną. Karami finansowymi dotknięci mogą zostać także rodzice nieletnich panien młodych, a nawet goście weselni. Zgodnie z nowymi regulacjami ofiary zawartych przed osiągnięciem pełnoletności małżeństw będą też mogły ubiegać się o odszkodowania.

Przyjęcie ustawy przez parlamentarzystów kilka tygodni temu nie wzbudziło w Sierra Leone większego zainteresowania. Z uwagi na to małżonka Juliusa Maada Bio Fatima Bio, która od lat czynnie angażuje się w walkę na rzecz praw kobiet chciała, by podpisanie regulacji przybrało rangę wielkiego wydarzenia – podaje BBC. Zgodnie z relacją brytyjskiego nadawcy ceremonia odbyła się w stolicy kraju Freetown. Do udziału w niej zaproszono m.in. pierwsze damy Republiki Zielonego Przylądka i Namibii.