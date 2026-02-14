Logo strona główna
Świat

"To nie jest Ameryka". Trzeci shutdown za Trumpa

Kapitol przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa
Protesty w USA przeciwko ICE
Źródło: Reuters

Kongres Stanów Zjednoczonych nie zatwierdził finansowania dla Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, rozpoczynając tym samym trzeci shutdown podczas prezydentury Donalda Trumpa. Demokraci domagają się zmian w funkcjonowaniu sparaliżowanego resortu w związku z zastrzeleniem amerykańskich obywateli przez funkcjonariuszy ICE.

Finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) wygasło o północy z piątku na sobotę. Resort obejmuje m.in. służby imigracyjne (ICE), Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA) i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA).

Mimo shutdownu (ang. zamknięcia) działania resortu, które administracja postrzega jako niezbędne, będą kontynuowane. Na przykład TSA, FEMA czy straż przybrzeżna będą nadal działać, ale pracownicy tych agencji otrzymają wynagrodzenie dopiero po zagwarantowaniu finansowania ministerstwu. Szacuje się, że 90 proc. z 272 tysięcy osób zatrudnionych przez ministerstwo będzie chodziło do pracy.

Z kolei ICE nie będzie w ogóle dotknięte shutdownem, gdyż ma zagwarantowane finansowanie w wysokości 75 mld dolarów dzięki przegłosowanej przez Kongres w 2025 r. "wielkiej, pięknej ustawie" budżetowej. Podobnie finansowanie ma zapewniony CBP.

Donald Trump w Fort Bragg
"Amerykańskie wojsko może zaatakować". Reuters: przygotowują się
Statua wolności shutterstock_1661796682
Odwracają się od USA. Straty liczone w miliardach
BIZNES
EN_01672443_1258
Zabici i ranni na uniwersytecie

Polityczny spór w cieniu tragedii z Minneapolis

Demokraci odmówili zgody na wydzielenie finansowania dla resortu bez przeprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu. Swoje żądania przedstawili w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy ICE w Minneapolis amerykańskich obywateli - Alexa Prettiego i Renee Good.

W ramach negocjacji z republikanami demokraci domagali się między innymi, by agenci podczas operacji imigracyjnych nie mieli zasłoniętych twarzy maskami, posiadali identyfikatory, mieli zakaz wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz by byli zobowiązani do noszenia kamer na mundurach. Na noszenie kamer zgodziła się już szefowa DHS Kristi Noem.

Lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer opublikował w piątek w serwisie X nagranie, na którym m.in. agenci federalni powalają ludzi na ziemię i używają wobec nich gazu pieprzowego. "To nie jest Ameryka. Właśnie dlatego demokraci zagłosowali na NIE w sprawie dalszego finansowania ICE. I będziemy dalej tak robić, dopóki ICE nie zostanie okiełznane i nie zakończy się przemoc" - zapowiedział.

Niepewność co do końca paraliżu

Biały Dom przedstawił opozycji kontrpropozycję, lecz ona też nie spotkała się z aprobatą. Partie wzajemnie oskarżają się o doprowadzenie do częściowego shutdownu, który jest już trzecim w tej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ostatni z nich zakończył się na początku lutego.

Koniec shutdownu w USA
Koniec shutdownu w USA

BIZNES

- Rozmawiamy, ale musimy chronić organy ścigania - powiedział w piątek dziennikarzom prezydent, zarzucając demokratom, że "oszaleli".

Nie wiadomo, jak długo będzie trwał paraliż. Izba Reprezentantów i Senat mają wznowić pracę 23 lutego, lecz członkowie Kongresu mogą wrócić do Waszyngtonu wcześniej.

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

USADonald TrumpPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USAKongres USAfinansebezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica