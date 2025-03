Premier rozdał parlamentarzystom upominki. Teraz ma problem  

Premier Japonii spotkał się w ubiegłym tygodniu z grupą deputowanych na kolacji. W czwartek polityk potwierdził medialne doniesienia, jakoby przed spotkaniem obdarował posłów prezentami. Shigeru Ishiba wyjaśnił dziennikarzom, że każdemu ze swoich 15 gości przekazał bon podarunkowy o wartości 100 tysięcy jenów (ok. 2,5 tys. zł.). Zaznaczył przy tym, że za bony zapłacił z własnej kieszeni i w swojej ocenie nie złamał prawa.

Mimo to zachowanie polityka wzbudziło w kraju kontrowersje. Krytycy Ishiby zwracają uwagę na obowiązujące w Japonii przepisy, które zakazują osobom fizycznym przekazywania politykom darowizn pieniężnych w związku z ich działalnością. Treść regulującej to ustawy odnosi się nie tylko do wręczania gotówki, ale także bonów podarunkowych, bonów akcyjnych i czeków.