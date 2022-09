Shakira ma stanąć przed sądem. Prokuratorzy chcą ośmiu lat więzienia dla wokalistki

45-letnia kolumbijska piosenkarka, której pełne imię to Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odrzuciła w lipcu ugodę oferowaną przez prokuraturę, co oznaczało, że godzi się na proces. Sąd w hiszpańskim mieście Esplugues de Llobregat potwierdził we wtorek, że proces odbędzie się, ale termin nie został jeszcze ogłoszony. Do artystki wysłano też formalne wezwanie do stawienia się przed sądem.