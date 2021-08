Szefowie dyplomacji Korei Południowej i USA rozmawiali o Korei Północnej

Korea Południowa i USA chcą likwidacji północnokoreańskiego arsenału nuklearnego i programu zbrojeń jądrowych, ale nie zawsze zgadzają się co do sposobów osiągnięcia tego celu. Prezydent Korei Południowej Mun Dze In zabiegał o nawiązanie współpracy gospodarczej z reżimem w Pjongjangu, Waszyngton natomiast żąda wymiernych kroków w stronę denuklearyzacji.