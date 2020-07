Pompeo porównuje Chiny do Frankensteina. "Wolny świat musi zatriumfować"

Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, powiedział w czwartek, że USA muszą użyć "bardziej kreatywnych i asertywnych sposobów", by Pekin zmienił swoje postępowanie. Przywołał też słowa prezydenta Richarda Nixona, który porównał komunistyczne Chiny do Frankensteina.

Zmarły w 1994 roku Nixon był prezydentem USA w latach 1969-74. Jako amerykański przywódca otworzył drogę do nawiązania stosunków dyplomatycznych USA z komunistycznymi Chinami pod koniec lat 70. XX wieku.

"Wolny świat musi zatriumfować nad tą nową tyranią"

W trakcie swojej przemowy Pompeo oskarżył Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, łamanie praw człowieka i próby infiltracji USA. Ocenił, że w ostatnich latach chińska armia stała się "silniejsza i groźniejsza". Mówił również o tym, że USA muszą użyć "bardziej kreatywnych i asertywnych sposobów", by Pekin zmienił swoje postępowanie.

- Wolny świat musi zatriumfować nad tą nową tyranią - stwierdził sekretarz stanu, uznając, że starego paradygmatu relacji z Chinami "nie można już kontynuować". - Prawda jest taka, że nasza polityka i polityka innych wolnych narodów wskrzesiła upadającą chińską gospodarkę, tylko po to, by zobaczyć, jak Pekin gryzie międzynarodowe ręce, które go karmiły - ocenił Pompeo.