"Samobójcza" wojna z naturą. "Ona zawsze kontratakuje"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wygłosił w środę na nowojorskim Uniwersytecie Columbia "orędzie o stanie planety", w którym wezwał wszystkich do "zawarcia pokoju z naturą". - Ludzkość toczy wojnę z naturą. To samobójcze. Natura zawsze kontratakuje - i już robi to z rosnącą siłą i wściekłością - przestrzegał. Za główny priorytet XXI wieku uznał walkę z kryzysem klimatycznym.